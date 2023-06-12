Alparslan Büyük Selçuklu CANLI İZLE! Alparslan dizisi 59.bölüm İZLE! 12 Haziran Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm FULL İZLE!

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ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM NE OLDU?

Alparslan, Kavurd'un ihanetini anlamış ve derdest etmişti. Kavurd'u zindan arabasıyla saray zindanına kapatılması için göndermiş fakat Kavurd yolda kaçmış veAlparslan'ın beylerinin kellesini keserekAlparslan'a baş kaldırdığını bildirmişti. Alparslan, Kavurd'un üzerine yürüyecek ve onu bertaraf etmeye çalışacak. Kavurd ise Alparslan'dan tahtı alma derdindedir. Seferiye ise Vezir Hüsameddin tarafından çembere alınmış, Artuk bu haberi zorbela Alparslan'a yetiştirmişti.

Diyojen, İmparator Dukas'ın emriyle Ani'ye gelmiş ve Leon'u Selçukluların elinden kurtarmıştı. Ani'de artık güç dengeleri değişti. Leon, Diyojen'in tahakkümüne boyun eğecek mi? Diyojen, Alparslan ile mücadelsinde Leon'u kullanacak mı? Alparslan, Diyojen'in yenıden Ani'ye döndüğünü öğrenince ne yapacak?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU CANLI İZLE!

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Alparslan Büyük Selçuklu 60.bölümü TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacaktır.