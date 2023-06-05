Alparslan Büyük Selçuklu CANLI İZLE! Alparslan dizisi 58.bölüm İZLE! 5 Haziran Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm FULL İZLE!

58. Bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm izleme linkini araştırmaya başladı. Alparslan Büyük Selçuklu CANLI İZLE! Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm İZLE! araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Alparslan Büyük Selçuklu 58.bölüm izleme linki!

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM NE OLDU?

Avar, Alparslan'ın kalbine hançeri saplamış, Alparslan olduğu yere kan revan halde yığılmıştı. Artuk ve Atsız, Avar'ın boynuna kılıçlarını dayamış ve onu derdest etmişti. Alparslan'ın durumu ne olacak, Avar hakkında nasıl bir karar verecek? Alparslan bunu ihanet olarak mı görecek, yoksa Avar'ın zihninin Leon tarafından yıkandığını anlayacak mı?Kavurd, Alparslan'ın yaralı halde devlet işlerinden uzaklaşmasını fırsat bilerek kendi saltanatının zeminini oluşturmak için çalışmalara başlayacak, Seferiye'yi güya Alparslan'ın işlerini kolaylaştırmak için çalıştığına ikna ederek emellerine ulaşmak isteyecek. Kavurd bu tertibinde başarılı olacak mı? Nizamülmülk ve Seferiye durumun farkına varacak mı? Alparslan olanlardan habersiz mi kalacak?

Bizans tarafında ise Diyojen'in geri dönüşü dengeleri değiştirecektir. Leon, İmparator Dukas'ın gönderdiği bu temsilciye karşı ne yapacak, onunla işbirliği mi yapacak, yoksa kendi hakimiyetini sürdürmeye mi çalışacak? Diyojen, İmparator Dukas'ın hangi planı için geri döndü.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU CANLI İZLE!

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm izleme linki araştırılıyor. Alparslan Büyük Selçuklu 58.bölümü TRT 1 ekranlarında canlı olarak yayınlanacaktır.