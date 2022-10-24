Alparslan: Büyük Selçuklu CANLI izle! 24 Ekim TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlara geliyor. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu CANLI izle! TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

TRT 1 ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU CANLI İZLE!

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

TRT 1 ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU CANLI İZLE TRT!

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Arslan Yusuf, Flora'yı esir alarak Grigor'dan Yınal'ı öldürmesini istemişti. Alparslanlar da buraya gelmiş ve bu sahneye şahit olmuştu. Alparslan, Yınal'ı nasıl kurtaracak? Arslan Yusuf, Flora'yı serbest bıraktıktan sonra canını emniyete alabilecek mi? Grigor, Arslan Yusuf'un tehditine boyun eğecek mi? Alparslan'ın binbir zorlukla hayata geçirdiği plan suya mı düşecek? Alparslan ile işbirliği yaparak Ani'ye sızan Yınal, Selçuklu lehine neler yapacak? Grigor'u ve Alexander'ı yönlendirmeleriyle yanlış tercihlere mi zorlayacak? Grigor, Yınal'ın oyununa gelecek mi?

Yoksa onun da başka planları mı var? Seferiye ve Alparslan birbirlerini daha yakından tanımaya başlamıştır. İkisi de içten içe ısınmaya, karşı tarafa muhabbet duymaya başlasa da bunu çok da belli etmemeye çalışırlar. Yınal'ın Ani'ye sığınmasının Alparslan'ın planı olduğunu bilmeyen Öke, Yınal'ı kurtarmak için planı tehlikeye atacak işlere kalkışacak mı? Bağdat'ta gördüklerinden sonra Rey'e dönmekte olan Tuğrul başına geleceklerden habersiz bir kaleye misafir olacak. Bu konuklukta Tuğrul'u neler beklemekte?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan ve Seferiye'nin düğününde Seferiye'ye bir suikast girişimi olmuş, Alparslan bu suikastı son anda engellemişti. Suikastçı bu işin arkasında Yınal'ın olduğunu söyleyerek Yınal'ı zan altında bıraktı. Bu evliliği başından beri istemeyen Yınal böyle bir işe kalkıştı mı? Yoksa Yınal ismini ortaya atılarak gerçek suçlu kendini gizlemeye mi çalışıyor? Alparslan bu meselenin peşine düşecek ve perde arkasını araştıracak. Düğün suikastının kendisine yıkılması sebebiyle şaşkın, öfkeli ve hırsla dolu olan Yınal, bu iftira karşısına ne yapacak?

Yalnızca suikastçının değil, silahı yapan Buharalı ustanın da onun adını zikretmesi Yınal'ı daha da zor duruma sokacak. Yınal kendini aklayabilecek mi? Öke, Yınal'ı bu çetin imtihandan kurtarmak için neler yapacak? Grigor, Razeen'in Alparslan için çalıştığını öğrenmiş, kızını ve karısını rehin tutarak artık kendisi için çalışmasını kesin bir dille istemişti. Razeen bu teklif karşısında ne yapacak? Ailesini korumak için Alparslan'a ihanet edecek mi? Grigor, düğündeki suikastın arkasında kendisinin olduğunu gizleyebilecek mi?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE!