Alparslan: Büyük Selçuklu CANLI izle! 3 Ekim TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlara geliyor. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu CANLI izle! TRT 1 Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? İşte detaylar haberimizde...

TRT 1 ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU CANLI İZLE

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan: Büyük Selçuklu adlı yapım, yeni bölümüyle saat 20:00 itibariyle bu akşam ekranlarda.

TRT 1 ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU CANLI İZLE TRT!

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Tacirlerin ölümünü izleyen süreçte tacir katillerinin kim olduğunu ortaya çıkarmaya çalışan Alparslan, Tacir Wang'ın gerçeği söyleyeceğine emin olarak Surmari Han'a gelmişti. Wang'ın tacirlerin Alparslan'ın emriyle öldürüldüğünü söylemesiyle herkes şok içinde kalır. Alparslan bu durumdan nasıl kurtulacak? Wang'ı mı konuşturacak, yoksa başka bir ipucunun peşinde dolaşarak mı bu işi çözecek? Alparslan'ı evlilik niyetinden vazgeçirmek için önce hançerleyen daha sonra ise açık açık evlenmek istemediğini, azad edilmeyi isteyen Seferiye, Alparslan'ın evlilik konusunda kararlı tutumu karşısında iyice köşeye sıkışmıştı.

Düğün öncesi son bir hamle gelecek mi, yoksa Seferiye de artık bu duruma razı mı olacak? Grigor Alparslan'ın tacirleri öldürdüğünün dört bir yanda duyulmasını böylelikle Vaspurakan için planlanan ticaret hamlelerini boşa çıkartmayı ister. Alexander tacirlerin ölümünü büsbütün Alparslan'a yıkmak amacıyla yeni bir plan kurarak Alparslan'ı bu konuda daha da yaralamak isteyecek. Alexander'ın yeni hamlesi ne olacak, Alparslan buna karşılık verebilecek mi? Öke'nin gelişiyle daha da güçlenen Yınal, Azerbaycan Valiliği görevinden çok hoşnut değildir. Bu vazifelerin tahttan uzak tutulmak için verildiğini düşünür ve karşı çıkar. Yınal için artık harekete geçme vakti geldi mi, yoksa tertibini adım adım mı işletecek?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan, Surmari Han'dan dönerken yolda Seferiye ile karşılaşmış, onu Vaspurakan dışında habersiz dolaşmaması için uyarmıştı. Seferiye ise Alparslan'a direnmiş ve onun lafıyla hareket etmeyeceğini söylemiş, Alparslan ısrar edince Seferiye de onu hançerlemişti. Seferiye böylelikle Alparslan'ın evlilikten vazgeçeceğini umuyordu. Seferiye'nin bu planı gerçekleşecek mi? Alparslan bu olaydan sonra evlenmekten vazgeçecek mi? Bu olayı görenlerin ve duyanların, ikili arasındaki evliliğe bakışları ne olacak? Bu evliliğin olmasını çok isteyen Arslan Yusuf'un bu olaya tepkisi ne olacak, Seferiye'ye nasıl davranacak?

Çelik taşıdığı kervana Alparslan tarafından el konan Yınal, tertibini kimin açığa çıkardığını bulabilecek mi? Alparslan'a bu yaptığına karşılık bir misillemede bulunacak mı? Grigor'a söz verdiği çelikleri nasıl teslim edecek? Grigor'un çelik bulma çabaları son mu bulacak, yoksa ticaretini başka bir yolla mı halledecek? Alparslan'ın tüm çalımıyla Surmari'ye girip içinden çelikleri aldığı kumaşları getirmesine karşılık verebilecek mi? Alexander'ın, zararlarını tazmin etmeyi reddettiği tacirler Alparslan ve Nizamülmülk'ün teklifine nasıl yaklaşacak? Alparslan Vaspurakan'da ticareti genişletmek ve tacirleri kazanmak için başka neler yapacak?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM İZLE!