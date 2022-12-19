Alparslan Büyük Selçuklu CANLI İZLE! 19 Aralık Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm İZLE! Alparslan Büyük Selçuklu 38.Bölüm FULL İZLE!
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Ekranların sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu bugün 38. bölümüyle ekranlara gelecek. Yeni bölümünü heyecanla bekleyen izleyiciler Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragman aratması yapıyor. Alparslan Büyük Selçuklu CANLI İZLE! Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm İZLE! Alparslan Büyük Selçuklu 38.Bölüm FULL İZLE!
Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm İZLE! Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. 38. Bölümüyle izleyicisiyle buluşacak Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu.İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm izleme linkini araştırmaya başladı. Alparslan Büyük Selçuklu CANLI İZLE! Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm İZLE! Alparslan Büyük Selçuklu 38.Bölüm FULL İZLE!
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI
Melik Muhammed Alparslan Bey (Barış Arduç): Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.
Akça Hatun (Fahriye Evcen): Alparslan'ın nişanlısı ve Hasan'ın Kızıdır.
Seferiye Hatun (Kayra Zabcı):
Hasan Bey (Nizamülmülk) (Mehmet Özgür): Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın atabeyidir ve Akça Hatun'un(Aybike) babasıdır.
Tuğrul Bey (Barış Bağcı): Çağrı Bey'in kardeşi, Alparslan'ın amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.
Emir Bozan (Yurdaer Okur): Karmatilerin lideridir.
Romen Diyojen (Sarp Levendoğlu): Bizans İmparatorluğu'nun bir yüzbaşısıdır.
Evdokya (Gizem Karaca): Ani Tekfuru Katakalon Kekavmenos'un yeğenidir
Çağrı Bey (Erdinç Gülener): Tuğrul Bey'in ağabeyi; Alparslan'ın ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU İZLE!
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