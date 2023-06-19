Alparslan Büyük Selçuklu bugün yok mu, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu?
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Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü bugün yayınlanmayacak. İzleyiciler tarafından TRT 1'in sevilen dizisinin neden yayınlanmadığı araştırılıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bugün yok mu, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? İşte detaylar...
TRT 1 kanalında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla dikkat çeken dizinin yeni bölümü merak konusu oldu. Dizinin yeni bölümünü göremeyen kullanıcılar Alparslan Büyük Selçuklu bugün yok mu sorusunu araştırıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bugün yok mu, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BUGÜN YOK MU?
Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 19 Haziran Pazartesi günü ekranlara gelmeyecek. TRT 1 ekranlarında bu akşam Yeşil Deniz'in yeni sezonunun yayınlanması sebebiyle Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü bugün yayınlanmayacaktır.