Alparslan Büyük Selçuklu bugün yok mu, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü bugün yayınlanmayacak. İzleyiciler tarafından TRT 1'in sevilen dizisinin neden yayınlanmadığı araştırılıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bugün yok mu, neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı, yok mu? İşte detaylar...