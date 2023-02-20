Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı, yok mu? Alparslan dizisi ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?
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Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...
Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. TRT 1'in sevilen dizisi Alp'nın ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. TRT 1'in yayın akışında Alparslan Büyük Selçuklu dizisini göremeyen kullanıcılar, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmakta. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Detaylar haberimizde...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BUGÜN VAR MI?
TRT 1'in yeni dizisi Alparslan Büyük Selçuklu Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle geçtiğimiz hafta yayınlanmamıştı. TRT 1'de bugün Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü bugün yayınlanmayacaktır.