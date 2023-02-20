Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı, yok mu? Alparslan dizisi ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman?

Geçtiğimiz hafta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü ne zaman yayınlanacak merak konusu oldu. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı, yok mu? Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? İşte detaylar...