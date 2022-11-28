Alparslan: Büyük Selçuklu bugün var mı, yok mu? Bu akşam Alparslan Büyük Selçuklu var mı? Alparslan Büyük Selçuklu bu hafta var mı, yok mu?

Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı merak ediliyor. 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1'de yayınlanan bazı dizilerin yayın planlarında değişiklik yapıldı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı? Bu akşam Alparslan Büyük Selçuklu var mı? Alparslan Büyük Selçuklu bu hafta var mı? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte, Bugün Alparslan Büyük Selçuklu var mı, yok mu? Yanıtı haberimizde...

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu 37. bölüm ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm yok mu?

Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı? 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1'de yayınlanan bazı dizilerin yayın planlarında değişiklik yapıldı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı? Bu akşam Alparslan Büyük Selçuklu var mı? Alparslan Büyük Selçuklu bu hafta var mı? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte, Bugün Alparslan Büyük Selçuklu var mı, yok mu? Ayrıntılar haberimizde...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BUGÜN VAR MI?

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam ekranlara gelmeyecek. 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü 12 Aralık Pazartesi saat 20.00'de TRT 1 ekranlarında yayınlanacak.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü ile ilgili olarak dizi ekibi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

"Vaspurakan benimdir, sana teslim etmeyeceğim!"

#AlparslanBüyükSelçuklu 37. bölüm fragmanı yayında!

Yeni bölüm 12 Aralık Pazartesi 20.00'de @trt1'de.

28 Kasım TRT 1 yayın akışı şu şekildedir:

08:45 Bu Toprağın Sesi

10:30 Alişan ile Hayata Gülümse

13:00 Kamerun - Sırbistan

15:00 Kupa Günlüğü

16:00 Güney Kore - Gana

18:00 Ana Haber

18:55 İddiaların Aksine

19:00 Brezilya - İsviçre

21:00 Kupa Saati

22:00 Portekiz - Uruguay

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NE?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI KİMLER?