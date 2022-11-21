2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1'de yayınlanan bazı dizilerin yayın planlarında değişiklik yapıldı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı? Bu akşam Alparslan Büyük Selçuklu var mı? Alparslan Büyük Selçuklu bu hafta var mı? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte, Bugün Alparslan Büyük Selçuklu var mı, yok mu? Yanıtı...

Alparslan: Büyük Selçuklu hangi gün? Alparslan Büyük Selçuklu neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu günü mü değişti?

Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı? 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle TRT 1'de yayınlanan bazı dizilerin yayın planlarında değişiklik yapıldı. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı? Bu akşam Alparslan Büyük Selçuklu var mı? Alparslan Büyük Selçuklu bu hafta var mı? Alparslan Büyük Selçuklu dizisi izleyicileri tarafından merak ediliyor. İşte, Bugün Alparslan Büyük Selçuklu var mı, yok mu? Detaylar haberimizde...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BUGÜN VAR MI?

Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam saat 21.00'de TRT 1'de yeni bölümüyle ekranlara gelecek. 2022 Dünya Kupası maçları nedeniyle bu akşam Alparslan Büyük Selçuklu dizisi geç ve özetsiz olarak başlayacak.

Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü ile ilgili olarak dizi ekibi tarafından yapılan açıklama şu şekildedir:

Yeni bölümümüzün etiketi #AlparslanBüyükSelçuklu

Bu akşam 21.00'de @trt1'deyiz.