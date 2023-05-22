Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı? Alparslan Büyük Selçuklu neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yok mu?
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Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümünü göremeyen izleyiciler tarafından neden yayınlanmadığı araştırılıyor. Dizi bugün yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı? Alparslan Büyük Selçuklu neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yok mu? İşte detaylar...
TRT 1 kanalında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yeni bölümleriyle izleyicisiyle buluşuyor. Dizinin yeni bölümünü göremeyen kullanıcılar Alparslan Büyük Selçuklu bugün yok mu sorusunu araştırıyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı? Alparslan Büyük Selçuklu neden yok? Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam yok mu? Detaylar haberimizde...
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BUGÜN VAR MI?
Alparslan Büyük Selçuklu dizisi 22 Mayıs Pazartesi günü ekranlara gelmeyecek. TRT 1 ekranlarında bu akşam Cumhurbaşkanı özel yayını yayınlanması sebebiyle Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü bugün yayınlanmayacaktır.