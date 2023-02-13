Kahramanmaraş merkezli geçtiğimiz hafta meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremler 10 ilde ağır hasara yol açtı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü yayınlanacak mı merak konusu oldu. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak? İşte detaylar...

Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman yayınlanacak? Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7'lik depremin ardından Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Gaziantep, Malatya ve Hatay'da büyük yıkım yaşandı. TRT 1 ekranlarında yayınlanan Yasak Elma dizisinin ne zaman yayınlanacağı araştırılıyor. TRT1'in yayın akışında Alparslan Büyük Selçuklu dizisini göremeyen kullanıcılar, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? sorusunu araştırmakta. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm ne zaman? Alparslan Büyük Selçuklu ne zaman başlayacak? Detaylar haberimizde...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BUGÜN VAR MI?

TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi Kahramanmaraş merkezinde gelen deprem sebebiyle bu akşam yayınlanmayacaktır. TRT 1'de bugün deprem özel programı yayınlanmaktadır.