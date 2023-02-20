TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun Kahramanmaraş depremi sebebiyle yayınlanmamasının üzerine seyirciler Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı? Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı, yok mu? Büyük Selçuklu yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? sorularını araştırdı. İşte detaylar...

Güçlü oyuncu kadrosu ile büyük ilgi çeken Alparslan Büyük Selçuklu'nun ekranlara gelmemesi üzerine izleyiciler 20 Şubat akşamı Alparslan Büyük Selçuklu var mı? sorularına yanıt ararken Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı? Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı, yok mu? Büyük Selçuklu yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? sorularını da araştırdı. Detaylar haberimizde.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM VAR MI?

TRT 1 yayın akışında Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yer almıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin ardından diziler yeni bölümlerini yayınlamıyor. Bazı kanallar normal yayına geçse de TRT 1 ekranlarının bir süre daha dizi yayını yapmayacağı biliniyor.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Melik Muhammed Alparslan Bey (Barış Arduç): Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.

Akça Hatun (Fahriye Evcen): Alparslan'ın nişanlısı ve Hasan'ın kızıdır. (1. sezon)

Seferiye Hatun (Kayra Zabcı): Alparslan'ın eşi ve Arslan Yusuf'un kızıdır. (2. sezon)

Hasan Bey (Nizamülmülk) (Mehmet Özgür): Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın atabeyidir ve Akça Hatun'un (Aybike) babasıdır.

I. Tuğrul (Barış Bağcı): Çağrı Bey'in kardeşi, Alparslan'ın amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.

Emir Bozan (Yurdaer Okur): Karmatilerin lideridir. (1. sezon)

Romen Diyojen (Sarp Levendoğlu): Bizans İmparatorluğu'nun bir yüzbaşısıdır. (1. sezon)

Evdokya (Gizem Karaca): Ani Tekfuru Katakalon Kekavmenos'un yeğenidir. (1. sezon)

Çağrı Bey (Erdinç Gülener): Tuğrul Bey'in ağabeyi; Alparslan'ın ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.