TRT 1 ekranlarının sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun Dünya Kupası sebebiyle bazı günler yayınlanmaması üzerine seyirciler Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? sorularını araştırdı. İşte detaylar...

Güçlü oyuncu kadrosu ile büyük ilgi çeken Alparslan Büyük Selçuklu'nun ekranlara gelmemesi üzerine izleyiciler 12 Aralık akşamı Alparslan Büyük Selçuklu var mı? sorularıa yanıt ararken Alparslan Büyük Selçuklu bu akşam var mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümü ne zaman yayınlanacak? sorularını da araştırdı. Detaylar haberimizde.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU BU AKŞAM VAR MI?

TRT 1 yayın akışında Alparslan Büyük Selçuklu dizisi yer alıyor. Dünya Kupası maçlarının bugün olmaması sebebiyle dizi kaldığı yerden 37. bölümü ile ekranlara gelecek.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Melik Muhammed Alparslan Bey (Barış Arduç): Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.

Akça Hatun (Fahriye Evcen): Alparslan'ın nişanlısı ve Hasan'ın kızıdır. (1. sezon)

Seferiye Hatun (Kayra Zabcı): Alparslan'ın eşi ve Arslan Yusuf'un kızıdır. (2. sezon)

Hasan Bey (Nizamülmülk) (Mehmet Özgür): Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın atabeyidir ve Akça Hatun'un (Aybike) babasıdır.

I. Tuğrul (Barış Bağcı): Çağrı Bey'in kardeşi, Alparslan'ın amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.

Emir Bozan (Yurdaer Okur): Karmatilerin lideridir. (1. sezon)

Romen Diyojen (Sarp Levendoğlu): Bizans İmparatorluğu'nun bir yüzbaşısıdır. (1. sezon)

Evdokya (Gizem Karaca): Ani Tekfuru Katakalon Kekavmenos'un yeğenidir. (1. sezon)

Çağrı Bey (Erdinç Gülener): Tuğrul Bey'in ağabeyi; Alparslan'ın ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.