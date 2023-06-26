Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölümü araştırılan konular arasında yer alıyor. TRT 1'in yayın akışında Alparslan Büyük Selçuklu'yu göremeyen kullanıcılar dizinin neden yayınlanmadığını araştırıyor. Alparslan Büyük Selçuklu bitti mi merak konusu oldu. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bitti mi, neden yok? 26 Haziran Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı? İşte detaylar...

Başrolünde Barış Arduç ve Kayra Zabcı'nın yer aldığı Alparslan Büyük Selçuklu her Pazartesi izleyicisiyle buluşuyor. TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümleriyle adından söz ettirmeye devam ediyor. Alparslan Büyük Selçuklu'yu bu akşam ekranlarda göremeyen kullanıcılar tarafından dizinin neden yayınlanmadığı araştırılıyor. Alparslan Büyük Selçuklu bitti mi merak konusu oldu. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu bitti mi, neden yok? 26 Haziran Alparslan Büyük Selçuklu bugün var mı? Detaylar haberimizde...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM NE OLDU?

Alparslan, Selçuklu'nun Ermeni Prensliğiyle ittifak yapması için Kürige ile evlilik hususunda görüşmüştü. Kürige evliliğe sıcak bakmıştı, kızı Luiza'nın da rızası olursa bu işin gerçekleşebileceğini söylemişti.Seferiye, Alparslan'ın Ermeni Prensliğine yaptığı ziyaretten dolayı kahrolmuş ve sarayı terk etmişti. Seferiye, Alparslan'ın Luiza ile evliliğine rıza göstermeyecek ama Selçuklu'nun istikbali için bağrına taş basıp oturacak. Alparslan, Seferiye'nin bu durumu karşısında onun karşısına çıkıp Seferiye ile konuşacak.

Alparslan bütün meselelerini halledip Ani Seferinin hareket emrini verecek ve Ani'ye yürüyecek. Diyojen, Alparslan'ı durdurmak için hamlelerini harekete geçirecek. Leon ise bu mücadeleden mahrum kalmamak ve tekrar Kayzerin gözüne girebilmek için hapisten kaçmanın yollarını arayacak. Leon, Alparslan'ı durdurmak isteyecek fakat ne Diyojen ne de Leon Alparslan'ı durdurabilecektir. Alparslan gözünü diktiği Ani burçlarına Selçuklu sancağını asacak ve Ani, Türk'ün olacak.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU NEDEN YOK?

Alparslan Büyük Selçuklu dizisi bu akşam TRT 1'in yayın akışında yer almamaktadır. Bayram haftası sebebiyle ekranlarda yer almayacak Alparslan Büyük Selçuklu, gelecek hafta 60.bölümüyle seyircisiyle buluşacak.