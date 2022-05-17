Alparslan Büyük Selçuklu 'Alpagut' kimdir, kim canlandırıyor? Alparslan dizisi Alpagut 'Fırat Topkorur' kimdir, kaç yaşında, nereli? - Haberler

Alparslan Büyük Selçuklu 'Alpagut' kimdir, kim canlandırıyor? Alparslan dizisi Alpagut 'Fırat Topkorur' kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Alpagut karakteri geliyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu 'Alpagut' kimdir, kim canlandırıyor? Alparslan dizisi Alpagut 'Fırat Topkorur' kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizide yer alan karakterler kimdir merak ediliyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu 'Alpagut' kimdir, kim canlandırıyor? Alparslan dizisi Alpagut 'Fırat Topkorur' kimdir, kaç yaşında, nereli? Alpagut karakterini kim canlandırıyor? İşte ayrıntılar...
Alparslan'ın arkadaşı ve Bizans içerisindeki gizli destekçisidir. Akça(Aybike)'nın koruyucusudur. Akınay'ın oğludur.
Dizideki Alpagut karakterini "Fırat Topkorur" canlandırmaktadır.
Fırat Topkorur (17 Ocak 1982, İzmir), Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu. 2 sezon boyunca Fatih - Harbiye adlı televizyon dizisinde Cihan karakteriyle ekranlara gelmiştir. 2018 yılında Puhu Tv'de yayınlanan Şahsiyet dizisinde Firuz karakterine hayat vermiştir.
Filmografi
Alparslan: Büyük Selçuklu (Alpagut) - 2021-
Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Rüstem) - 2022-
Kırmızı Oda (Servet) - 2021
Ya İstiklal Ya Ölüm - 2020
İçten Sesler Korosu (Kerem) - 2019
Deliler Fatih'in Fermanı (Costel) - 2018
Şahsiyet (Firuz) - 2018
Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan - 2017
Diriliş Ertuğrul (Tüccar Hasan ve Petrus) - 2016-2017
Kehribar (Yıldırım) - 2016
Son Çıkış - 2015
Darbe - 2015
Fatih-Harbiye (Cihan) - 2013-2015
Bu Son Olsun (Özgür) - 2012
Sen de Gitme - 2011
Off Karadeniz - 2010