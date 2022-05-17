Alparslan Büyük Selçuklu 'Alpagut' kimdir, kim canlandırıyor? Alparslan dizisi Alpagut 'Fırat Topkorur' kimdir, kaç yaşında, nereli? - Haberler

Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizide yer alan karakterler kimdir merak ediliyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu 'Alpagut' kimdir, kim canlandırıyor? Alparslan dizisi Alpagut 'Fırat Topkorur' kimdir, kaç yaşında, nereli? Alpagut karakterini kim canlandırıyor? İşte ayrıntılar...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 'ALPAGUT' KİMDİR?

Alparslan'ın arkadaşı ve Bizans içerisindeki gizli destekçisidir. Akça(Aybike)'nın koruyucusudur. Akınay'ın oğludur.

ALPAGUT KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Alpagut karakterini "Fırat Topkorur" canlandırmaktadır.

FIRAT TOPKORUR KİMDİR?

Fırat Topkorur (17 Ocak 1982, İzmir), Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı. Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi mezunu. 2 sezon boyunca Fatih - Harbiye adlı televizyon dizisinde Cihan karakteriyle ekranlara gelmiştir. 2018 yılında Puhu Tv'de yayınlanan Şahsiyet dizisinde Firuz karakterine hayat vermiştir.

Filmografi

Alparslan: Büyük Selçuklu (Alpagut) - 2021-

Aşkın Yolculuğu: Hacı Bayram-ı Veli (Rüstem) - 2022-

Kırmızı Oda (Servet) - 2021

Ya İstiklal Ya Ölüm - 2020

İçten Sesler Korosu (Kerem) - 2019

Deliler Fatih'in Fermanı (Costel) - 2018

Şahsiyet (Firuz) - 2018

Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan - 2017

Diriliş Ertuğrul (Tüccar Hasan ve Petrus) - 2016-2017

Kehribar (Yıldırım) - 2016

Son Çıkış - 2015

Darbe - 2015

Fatih-Harbiye (Cihan) - 2013-2015

Bu Son Olsun (Özgür) - 2012

Sen de Gitme - 2011

Off Karadeniz - 2010

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