Alparslan Büyük Selçuklu 'Akınay Hatun' kimdir, kim canlandırıyor? Alparslan dizisi Akınay Hatun 'Ayşegül Ünsal' kimdir, kaç yaşında, nereli? - Haberler

Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizide yer alan karakterler kimdir merak ediliyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu 'Akınay Hatun ' kimdir, kim canlandırıyor? Alparslan dizisi Akınay Hatun 'Ayşegül Ünsal' kimdir, kaç yaşında, nereli? Akınay Hatun karakterini kim canlandırıyor? İşte ayrıntılar...

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 'AKINAY HATUN' KİMDİR?

Merv obasında yaşayan birisidir. Akça Hatun'a yardım eder.

AKINAY HATUN KARAKTERİNİ KİM CANLANDIRIYOR?

Dizideki Akınay Hatun karakterini "Ayşegül Ünsal" canlandırmaktadır.

AYŞEGÜL ÜNSAL KİMDİR?

Ayşegül Ünsal (d. 17 Ağustos 1973), Türk oyuncudur. Tiyatro, televizyon, sinema oyuncusu Ayşegül Ünsal 1973 yılında İstanbul'da doğdu. İletişim uzmanı bir anne ve mimar bir babanın ilk çocuğu olarak dünyaya gelen oyuncu, ortaokul ve liseyi Beşiktaş Kız Lisesinde okudu. Profesyonel Tiyatro yaşamı Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda " Beni Biraz Yönetir misin? "adlı oyunda; yönetmen yardımcısı, oyuncu ve dansçı olarak yer alması ile başlamıştır. 1992 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünden 1996 yılında mezun olan Ayşegül Ünsal, 1994 yılından itibaren Hareket Meditasyonları ve Nefes Teknikleri üzerine eğitimler aldı. Oyunculuğun yanı sıra "Beden ve Nefes Bütünlüğü" üzerine çeşitli çalışmalar yapmış ve uygulayıcısı olduğu tüm bu teknikleri içinde barındıran'' Nefes Farkındalığı'' çalışmaları geliştirmektedir.

Filmografi

TV Dizileri

Alparslan: Büyük Selçuklu: 2021-günümüz

Aşk ve Mavi: 2016-2018

Kiraz Mevsimi: 2014-2015

Maskeli Balo: 2009

Köprü: 2006-2008

Kuzenlerim: 2002-2005

Gelin: 2003-2004

Babam ve Biz: 2001

Baba Evi: 1997-2001

Süper Baba: 1996-1997

Sonradan Görmeler: 1996

Zamanda Yolculuk: 1994

Yaz Evi: 1993

Sinema

MordKommission İstanbul: 2014 (TV Filmi)

Göl Zamanı: 2014

Vali: 2009

Tiyatrolar

Beni Biraz Yönetir misin?: Yasemin Yalçın Tiyatrosu

Tekrar Çal Sam: Tiyatro Fora

Ölümsüzler: Tiyatro Fora

Klakson Borazanlar ve Bırtlar: Tiyatro Fora

Benim Küçük Yıldızım: Tiyatro Fora

Don Juan'ın Gecesi: Oyun Atölyesi

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