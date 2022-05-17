Alparslan Büyük Selçuklu 'Akınay Hatun' kimdir, kim canlandırıyor? Alparslan dizisi Akınay Hatun 'Ayşegül Ünsal' kimdir, kaç yaşında, nereli? - Haberler

Alparslan Büyük Selçuklu 'Akınay Hatun' kimdir, kim canlandırıyor? Alparslan dizisi Akınay Hatun 'Ayşegül Ünsal' kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Alparslan Büyük Selçuklu oyuncuları kimlerdir merak ediliyor. Merak edilen isimler arasında Akınay Hatun karakteri geliyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu 'Akınay Hatun' kimdir, kim canlandırıyor? Alparslan dizisi Akınay Hatun 'Ayşegül Ünsal' kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte detaylar...
Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Dizide yer alan karakterler kimdir merak ediliyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu 'Akınay Hatun ' kimdir, kim canlandırıyor? Alparslan dizisi Akınay Hatun 'Ayşegül Ünsal' kimdir, kaç yaşında, nereli? Akınay Hatun karakterini kim canlandırıyor? İşte ayrıntılar...
Merv obasında yaşayan birisidir. Akça Hatun'a yardım eder.
Dizideki Akınay Hatun karakterini "Ayşegül Ünsal" canlandırmaktadır.
Ayşegül Ünsal (d. 17 Ağustos 1973), Türk oyuncudur. Tiyatro, televizyon, sinema oyuncusu Ayşegül Ünsal 1973 yılında İstanbul'da doğdu. İletişim uzmanı bir anne ve mimar bir babanın ilk çocuğu olarak dünyaya gelen oyuncu, ortaokul ve liseyi Beşiktaş Kız Lisesinde okudu. Profesyonel Tiyatro yaşamı Yasemin Yalçın Tiyatrosu'nda " Beni Biraz Yönetir misin? "adlı oyunda; yönetmen yardımcısı, oyuncu ve dansçı olarak yer alması ile başlamıştır. 1992 yılında girdiği İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünden 1996 yılında mezun olan Ayşegül Ünsal, 1994 yılından itibaren Hareket Meditasyonları ve Nefes Teknikleri üzerine eğitimler aldı. Oyunculuğun yanı sıra "Beden ve Nefes Bütünlüğü" üzerine çeşitli çalışmalar yapmış ve uygulayıcısı olduğu tüm bu teknikleri içinde barındıran'' Nefes Farkındalığı'' çalışmaları geliştirmektedir.
Filmografi
TV Dizileri
- Alparslan: Büyük Selçuklu: 2021-günümüz
- Aşk ve Mavi: 2016-2018
- Kiraz Mevsimi: 2014-2015
- Maskeli Balo: 2009
- Köprü: 2006-2008
- Kuzenlerim: 2002-2005
- Gelin: 2003-2004
- Babam ve Biz: 2001
- Baba Evi: 1997-2001
- Süper Baba: 1996-1997
- Sonradan Görmeler: 1996
- Zamanda Yolculuk: 1994
- Yaz Evi: 1993
Sinema
- MordKommission İstanbul: 2014 (TV Filmi)
- Göl Zamanı: 2014
- Vali: 2009
Tiyatrolar
- Beni Biraz Yönetir misin?: Yasemin Yalçın Tiyatrosu
- Tekrar Çal Sam: Tiyatro Fora
- Ölümsüzler: Tiyatro Fora
- Klakson Borazanlar ve Bırtlar: Tiyatro Fora
- Benim Küçük Yıldızım: Tiyatro Fora
- Don Juan'ın Gecesi: Oyun Atölyesi