Alparslan Büyük Selçuklu 60.bölüm fragmanı! Alparslan Büyük Selçuklu fragmanı yayınlandı mı? Alparslan Büyük Selçuk yeni fragman İZLE!

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı İZLE! Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. 60. Bölümüyle izleyicisiyle buluşan Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm fragman izleme linkini araştırmaya başladı. Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle! Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM NE OLDU?

Alparslan, Selçuklu'nun Ermeni Prensliğiyle ittifak yapması için Kürige ile evlilik hususunda görüşmüştü. Kürige evliliğe sıcak bakmıştı, kızı Luiza'nın da rızası olursa bu işin gerçekleşebileceğini söylemişti.Seferiye, Alparslan'ın Ermeni Prensliğine yaptığı ziyaretten dolayı kahrolmuş ve sarayı terk etmişti. Seferiye, Alparslan'ın Luiza ile evliliğine rıza göstermeyecek ama Selçuklu'nun istikbali için bağrına taş basıp oturacak. Alparslan, Seferiye'nin bu durumu karşısında onun karşısına çıkıp Seferiye ile konuşacak.

Alparslan bütün meselelerini halledip Ani Seferinin hareket emrini verecek ve Ani'ye yürüyecek. Diyojen, Alparslan'ı durdurmak için hamlelerini harekete geçirecek. Leon ise bu mücadeleden mahrum kalmamak ve tekrar Kayzerin gözüne girebilmek için hapisten kaçmanın yollarını arayacak. Leon, Alparslan'ı durdurmak isteyecek fakat ne Diyojen ne de Leon Alparslan'ı durdurabilecektir. Alparslan gözünü diktiği Ani burçlarına Selçuklu sancağını asacak ve Ani, Türk'ün olacak

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 60.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun 60.bölüm fragmanı araştırılıyor. Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.