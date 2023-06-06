Alparslan Büyük Selçuklu 59.bölüm fragmanı! Alparslan Büyük Selçuklu fragmanı yayınlandı mı? Alparslan Büyük Selçuk yeni fragman İZLE!

Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı İZLE! Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. 59. Bölümüyle izleyicisiyle buluşan Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu. İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm fragman izleme linkini araştırmaya başladı. Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle! Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM NE OLDU?

Avar, Alparslan'ın kalbine hançeri saplamış, Alparslan olduğu yere kan revan halde yığılmıştı. Artuk ve Atsız, Avar'ın boynuna kılıçlarını dayamış ve onu derdest etmişti. Alparslan'ın durumu ne olacak, Avar hakkında nasıl bir karar verecek? Alparslan bunu ihanet olarak mı görecek, yoksa Avar'ın zihninin Leon tarafından yıkandığını anlayacak mı?

Kavurd, Alparslan'ın yaralı halde devlet işlerinden uzaklaşmasını fırsat bilerek kendi saltanatının zeminini oluşturmak için çalışmalara başlayacak, Seferiye'yi güya Alparslan'ın işlerini kolaylaştırmak için çalıştığına ikna ederek emellerine ulaşmak isteyecek. Kavurd bu tertibinde başarılı olacak mı? Nizamülmülk ve Seferiye durumun farkına varacak mı? Alparslan olanlardan habersiz mi kalacak? Bizans tarafında ise Diyojen'in geri dönüşü dengeleri değiştirecektir. Leon, İmparator Dukas'ın gönderdiği bu temsilciye karşı ne yapacak, onunla işbirliği mi yapacak, yoksa kendi hakimiyetini sürdürmeye mi çalışacak? Diyojen, İmparator Dukas'ın hangi planı için geri döndü.

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 59.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun 59.bölüm fragmanı araştırılıyor. Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.