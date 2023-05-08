Alparslan: Büyük Selçuklu 56. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Ekranların beğenilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu bugün 55. bölümü ile TRT 1'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 56. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu 56. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarihî ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan: Büyük Selçuklu 56. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alparslan: Büyük Selçuklu her Pazartesi saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 56. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alparslan: Büyük Selçuklu 55. bölümünün ardından 56. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'ın kutlu yolculuğu...

Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Bunun üzerine Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu meliklerine gizemli birtakım suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan bir Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça Hatun arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans ordusuyla karşı karşıya gelir. Pasinler Savaşı, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan Akarag kampını fethedip çocukları da kurtardıktan sonra Fazluye ile savaşan Kavurd ve Merdan'ı durdurmak için hareketlenmiş ama geç kalmıştı. Kale burçlarında Fazluye'nin cesedi asılıydı. Alparslan'a karşı gelip Fazluye'yi öldüren Kavurd ve Merdan'ın bu işten bir planla kurtulması, Alparslan'ı ikna etmesi gerek. Alparslan, Fazluye'ye yapılanı anlayacak mı, yoksa Kavurd'un söylediklerine inanacak mı? Leon kampın Alparslan tarafından alınması durumunda köleler arasına askerlerini yerleştirmişti, o askerler şimdi Seferiye ile Rey yolunda. Köleler içerisinde askerlerin olduğunu bilmeyen Seferiye tehlikeyi şehre taşıdığından habersizdir. Romalı askerler hangi tertiple saldırıya geçecek, öncelikle Seferiye mi, yoksa Leon'un onlar üzerinden başka planları mı var? Avar cinayet suçlamasıyla mahkemeye çıkartılmış ve şahitlerin beyanınca idamı istenmişti. Avar idam mı edilecek, yoksa yapılacak araştırmalarla suçsuzluğu ortaya mı çıkartılacak? Hiçbir şahidi ve delili olmayan Avar'ın bu cinayetten aklanması zor olacak.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Avar'ın yargılanması için mahkeme kurulmuştu, Alparslan dahil birçok isim mahkemede hazır beklemekteydi. Leon'un ayarladığı saldırgan üzerindeki neftleri patlatarak ortalığı cehenneme çevirmişti. Bu saldırıdan kimler kurtuldu? Alparslan saldırının ardındakilerin kim olduğunu çözebilecek mi? Alparslan, Avar'ın aklanabilmesi için bu saldırının aydınlığa çıkartılması gerektiğini biliyor. Seferiye ise öfkeli halkı sakinleştirmeye ve ağzından çıkacakların toplumu yatıştıracağına inandığı Piskopos'un can güvenliğini sağlamaya çalışacak. Hristiyan halk piskoposun hayatından dolayı endişeli, onu Selçuklu'nun öldürmeye çalıştığını düşünüyor. Oysa ki Seferiye onu hayatı pahasına koruyacak. Kavurd ve Merdan, Alparslan'a karşı yürüttükleri gizli faaliyetlerini sürdürüp en beklenmedik anda tahtı almanın derdindeler. Onlar için artık yol ayrımı çok daha yakın. Leon ise planının son adımını gerçekleştirecek ve Avar'ı mankurtlaştırmaya başlayacak. Böylece Avar'ı vakti geldiğinde Alparslan'ın üzerine salacak. Alparslan'ın yakınına böyle bir tehlikeyi sunan Leon, daha sonra büyük duvar projesini de bitirecek ve Selçuklu'ya karşı alabileceği bütün önlemleri almış olacak.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Melik Muhammed Alparslan Bey (Barış Arduç): Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.

Akça Hatun (Fahriye Evcen): Alparslan'ın nişanlısı ve Hasan'ın kızıdır. (1. sezon)

Seferiye Hatun (Kayra Zabcı): Alparslan'ın eşi ve Arslan Yusuf'un kızıdır. (2. sezon)

Hasan Bey (Nizamülmülk) (Mehmet Özgür): Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın atabeyidir ve Akça Hatun'un (Aybike) babasıdır.

I. Tuğrul (Barış Bağcı): Çağrı Bey'in kardeşi, Alparslan'ın amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.

Emir Bozan (Yurdaer Okur): Karmatilerin lideridir. (1. sezon)

Romen Diyojen (Sarp Levendoğlu): Bizans İmparatorluğu'nun bir yüzbaşısıdır. (1. sezon)

Evdokya (Gizem Karaca): Ani Tekfuru Katakalon Kekavmenos'un yeğenidir. (1. sezon)

Çağrı Bey (Erdinç Gülener): Tuğrul Bey'in ağabeyi; Alparslan'ın ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.