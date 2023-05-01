Alparslan: Büyük Selçuklu 55. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Ekranların beğenilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu bugün 54. bölümü ile TRT 1'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 55. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu 55. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarihî ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan: Büyük Selçuklu 55. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alparslan: Büyük Selçuklu her Pazartesi saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 55. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alparslan: Büyük Selçuklu 54. bölümünün ardından 55. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'ın kutlu yolculuğu...

Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Bunun üzerine Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu meliklerine gizemli birtakım suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan bir Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça Hatun arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans ordusuyla karşı karşıya gelir. Pasinler Savaşı, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan kaçırılan çocukların izini sürerek Akarag kampında esir tutulduklarını öğrenmiş ve Akarag'ı ilhak etmek için hamle yapacakken esir kadınlarla karşı karşıya kalmıştı ve çaresiz beklemeye geçmişti. Leon esir kadın ve çocukları kullanarak Alparslan'ı geri püskürtmeyi amaçlarken Alparslan mazlumlara dokunmadan Akarag'ı ele geçirme ve çocuklar ile köleleri kurtarma gayretinde. Alparslan sorunsuz bir şekilde fethini gerçekleştirebilecek mi, yoksa Leon kurduğu oyunla Alparslan'ı alt mı edecek? Alparslan Akarag'ı almaya çalışırken Seferiye ise şehirde gerçekleşen kaçırma olayının peşindedir. Çocukları kim kaçırmıştır, elebaşları kimdir, bunu araştırmaktadır. Sürdüğü takiple ipuçlarını birer birer toparlayan Seferiye, Cato'nun bu işte elebaşı olduğunu öğrenebilecek mi? Yoksa Cato okların kendisine yöneldiğini hissedince Seferiye'yi tuzağa çekerek bu işi kökten çözecek mi? Kavurd ise Fazluye ile cenk eden Merdan'ın yanına gider. Seferiye, Kavurd'un önünü keserek gitmesine mani olmaya çalışsa da Kavurd onu söylediği yalanla kandırarak, Merdan'ı durdurmak amaçlı gittiğini dile getirir ve Seferiye'nin önünden çekilmesini sağlar. Merdan'ın yanında Fazluye ile cenk meydanında karşılaşan Kavurd, Fazluye'ye esir olur. Fazluye, Kavurd'a ne yapacak? Sultan hükmünü mü bekleyecek, yoksa cezasını kendi mi verecek? Leon Akarag'ta Alparslan'a karşı direnirken Bagrat'ı da Ani'den uzaklaştırabilmek için ona bir oyun kurar ve Bagrat'ı Alparslan'ın önüne atar. Leon bir taşla iki kuş vurabilecek mi?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Melik Muhammed Alparslan Bey (Barış Arduç): Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.

Akça Hatun (Fahriye Evcen): Alparslan'ın nişanlısı ve Hasan'ın kızıdır. (1. sezon)

Seferiye Hatun (Kayra Zabcı): Alparslan'ın eşi ve Arslan Yusuf'un kızıdır. (2. sezon)

Hasan Bey (Nizamülmülk) (Mehmet Özgür): Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın atabeyidir ve Akça Hatun'un (Aybike) babasıdır.

I. Tuğrul (Barış Bağcı): Çağrı Bey'in kardeşi, Alparslan'ın amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.

Emir Bozan (Yurdaer Okur): Karmatilerin lideridir. (1. sezon)

Romen Diyojen (Sarp Levendoğlu): Bizans İmparatorluğu'nun bir yüzbaşısıdır. (1. sezon)

Evdokya (Gizem Karaca): Ani Tekfuru Katakalon Kekavmenos'un yeğenidir. (1. sezon)

Çağrı Bey (Erdinç Gülener): Tuğrul Bey'in ağabeyi; Alparslan'ın ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.