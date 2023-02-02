Alparslan Büyük Selçuklu 45. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle!
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TRT 1 ekranlarında yayınlanan Alparslan Büyük Selçuklu dizisi herkes tarafından yoğun ilgi ile izleniyor. Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı soruları gündeme geldi. Seyircinin merakla beklediği Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanında izleyici merakla bekliyor. Peki, Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı!
Alparslan Büyük Selçuklu TRT 1 ekranlarında her Pazartesi yeni bölüm ile seyircisiyle buluşuyor. Yayınlandığı her yeni bölümde gündeme gelen başarılı dizi, son bölümde yine seyirciye keyifli anlar yaşattı. Başrollerinde Barış Arduç ve Fahriye Evcen'in oynadığı Alparslan Büyük Selçuklu, konusu ve oyuncu kadrosuyla izleyicinin dikkatini çekmeyi başarmıştır. Seyircinin merakla beklediği Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanında izleyici merakla bekliyor. Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı! Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı? Detaylar haberimizdedir…
Sevilen dizi Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı yoksa yayınlanmadı mı merak ediliyor. En son yayınlanan 44. bölüm, izleyiciyi ekran başına kilitledi. Alparslan Büyük Selçuklu her Pazartesi TRT 1'de yayınlanmaktadır. Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Alparslan Büyük Selçuklu 45. bölüm fragmanı yayınlandı. Alparslan Büyük Selçuklu 45. yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı!
Anadolu'nun kapıları, Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu anlatılmaktadır. Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtı tayin edeceği günü, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini almıştır. Bu nedenle, Anadolu'ya sefer emri vermiştir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırıyor. Bununla beraber, saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürüyor. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarıyor. Ayrıca, Alparslan ve Akça arasında bir aşk başlar. Fakat Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersiz ve hiçbir ilgisi yoktur. Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderiyor. FakatAni Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı kötü hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açmaktadır. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelmektedir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 45. BÖLÜM FRAGMAN LİNKİ!
Barış Arduç : Sultan Alparslan
Fahriye Evcen : Akça Hatun
Barış Bağcı : Tuğrul Bey
Erdinç Gülener : Çağrı Bey
Mehmet Özgür : Nizâmülmülk
Gizem Karaca : Evdokya
Sarp Levendoğlu : Romen Diyojen
Yurdaer Okur : Tuğrul Bozan
Mim Kemal Öke : Akbilge
Batın Uçan : Kavurd Bey
Korel Cezayirli : Süleyman
Esila Umut : Cevher Hatun
Burak Ali Özkan : Şehzade Mesud
Zeynep Özder : Begim Şehver
Ferit Kaya : Emir Bozan
Uygar Özçelik : İbrahim Yınal
Ayşegül Ünsal : Akınay
Sinan Tuzcu : Dukas
Toprak Sergen : Kekavmenos
Rabia Soytürk : Karaca Hatun
Fırat Topkorur : Alpagut
Burak Şafak : Avar Alp
Onur Ayçelik : Artuk Alp
Kutay Sungar : Atsız Alp
Emre Bulut : Afşin Alp