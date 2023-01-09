Alparslan: Büyük Selçuklu 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Ekranların beğenilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu bugün 41. bölümü ile TRT 1'de olacak. Dizinin bitiminin ardından 42. bölüm fragmanı çıktı mı merak ediliyor. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarihî ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan: Büyük Selçuklu 42. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alparslan: Büyük Selçuklu her Pazartesi saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 42. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alparslan: Büyük Selçuklu 41. bölümünün ardından 42. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'ın kutlu yolculuğu...

Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Bunun üzerine Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu meliklerine gizemli birtakım suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan bir Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça Hatun arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans ordusuyla karşı karşıya gelir. Pasinler Savaşı, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan kurduğu tertip ile Yınal ve Besasiri'nin iş birliğini ortaya çıkarmış ve her ikisini de Sultan Tuğrul'un önüne atmıştı. Yınal yine affedilecek mi, yoksa onun için yolun sonu mu? Yınal, Tuğrul'un hükmüne boyun eğip kaderine razı olacak mı, yoksa bir çıkış yolu mu arayacak? Yınal ile beraber yakalanan Besasiri'nin akıbeti ne olacak? Tuğrul'un yanına koyduğu Celal, Besasiri'ye yardım edebilecek mi? Seferiye, babası Arslan Yusuf ile buluşmaya gitmişti. Arslan Yusuf, Grigor'un planı neticesinde Seferiye'yi tuzağa çekmiş ve bunu başarmıştı. Grigor, Seferiye'yi ele geçirerek Selçuklu'ya karşı elini güçlendirecek. Seferiye kaçmayı başarabilecek mi, yoksa Grigor'un eline mi düşecek? Seferiye'nin bu zor durumdan kurtulması için Alparslan neler yapacak? Seferiye'ye böyle hain bir tuzak kuran Arslan Yusuf'un akıbeti ne olacak? Celal yaralanmış, yatağa düşmüştü. Altuncan Hatun onu ziyarete geldiğinde Celal'in "Anne" sözünü duymuş ve şok olmuştu. Celal kendini ifşa edecek ve Altuncan gerçeği öğrenecek mi?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Yınal, Rey önlerine gelmiş ve Alparslan'la karşı karşıya kalmıştı. Tahtı almasına artık tek bir adım kalan Yınal, Alparslan'ı mübarezede yenebilecek mi, Alparslan Yınal'a karşı koyabilecek mi? Yınal başına tacı mı geçirecek, yoksa boynuna kiriş mi dolanacak? Zeren'in zehirlediği Seferiye yere düşmüş, büyük bir acıyla kıvranmaktaydı. Seferiye bu durumdan nasıl kurtulacak, diğerleri Seferiye'nin olmadığını fark edip odaya gelecek mi, yoksa Seferiye bebeğini kaybedecek mi? Zeren, Arslan Yusuf'un öcünü alabilecek mi? Grigor, Yınal'ın desteğini reddedeceğini bildiğinden Besasiri ile gizli bir şekilde Yınal'ın ordusuna kendi askerlerini katmış ve Yınal'ın bu savaştan zaferle ayrılmasını istemişti. Grigor yaptığı hesaplardan netice alacak mı, yoksa bu desteği kendisine Alparslan'ın gazabı olarak mı dönecek? Besasiri bu cenkte nasıl bir rol alacak?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Melik Muhammed Alparslan Bey (Barış Arduç): Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.

Akça Hatun (Fahriye Evcen): Alparslan'ın nişanlısı ve Hasan'ın kızıdır. (1. sezon)

Seferiye Hatun (Kayra Zabcı): Alparslan'ın eşi ve Arslan Yusuf'un kızıdır. (2. sezon)

Hasan Bey (Nizamülmülk) (Mehmet Özgür): Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın atabeyidir ve Akça Hatun'un (Aybike) babasıdır.

I. Tuğrul (Barış Bağcı): Çağrı Bey'in kardeşi, Alparslan'ın amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.

Emir Bozan (Yurdaer Okur): Karmatilerin lideridir. (1. sezon)

Romen Diyojen (Sarp Levendoğlu): Bizans İmparatorluğu'nun bir yüzbaşısıdır. (1. sezon)

Evdokya (Gizem Karaca): Ani Tekfuru Katakalon Kekavmenos'un yeğenidir. (1. sezon)

Çağrı Bey (Erdinç Gülener): Tuğrul Bey'in ağabeyi; Alparslan'ın ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.