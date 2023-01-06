Alparslan: Büyük Selçuklu 41. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı yayınlandı mı, yeni bölümde neler olacak?

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ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan kurduğu tertip ile Yınal ve Besasiri'nin iş birliğini ortaya çıkarmış ve her ikisini de Sultan Tuğrul'un önüne atmıştı. Yınal yine affedilecek mi, yoksa onun için yolun sonu mu? Yınal, Tuğrul'un hükmüne boyun eğip kaderine razı olacak mı, yoksa bir çıkış yolu mu arayacak? Yınal ile beraber yakalanan Besasiri'nin akıbeti ne olacak? Tuğrul'un yanına koyduğu Celal, Besasiri'ye yardım edebilecek mi? Seferiye, babası Arslan Yusuf ile buluşmaya gitmişti. Arslan Yusuf, Grigor'un planı neticesinde Seferiye'yi tuzağa çekmiş ve bunu başarmıştı. Grigor, Seferiye'yi ele geçirerek Selçuklu'ya karşı elini güçlendirecek. Seferiye kaçmayı başarabilecek mi, yoksa Grigor'un eline mi düşecek? Seferiye'nin bu zor durumdan kurtulması için Alparslan neler yapacak? Seferiye'ye böyle hain bir tuzak kuran Arslan Yusuf'un akıbeti ne olacak? Celal yaralanmış, yatağa düşmüştü. Altuncan Hatun onu ziyarete geldiğinde Celal'in "Anne" sözünü duymuş ve şok olmuştu. Celal kendini ifşa edecek ve Altuncan gerçeği öğrenecek mi?

DİZİNİN GENEL KONUSU

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.