Alparslan Büyük Selçuklu 39. bölüm fragmanı! Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle! Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak?
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Ekranların sevilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu bugün 38. bölümüyle ekranlara geldi. Dizinin izleyicileri Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragman aratması yapıyor. Alparslan Büyük Selçuklu 39. bölüm fragmanı! Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle! Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak?
Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı İZLE! Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayınlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. 38. Bölümüyle izleyicisiyle buluşan Alparslan Büyük Selçuklu'nun yeni bölümde neler olacağı merak konusu oldu.İzleyiciler, Alparslan Büyük Selçuklu dizisinin yeni bölüm fragman izleme linkini araştırmaya başladı. Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle! Alparslan Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak?
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI
Melik Muhammed Alparslan Bey (Barış Arduç): Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.
Akça Hatun (Fahriye Evcen): Alparslan'ın nişanlısı ve Hasan'ın Kızıdır.
Seferiye Hatun (Kayra Zabcı):
Hasan Bey (Nizamülmülk) (Mehmet Özgür): Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın atabeyidir ve Akça Hatun'un(Aybike) babasıdır.
Tuğrul Bey (Barış Bağcı): Çağrı Bey'in kardeşi, Alparslan'ın amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.
Emir Bozan (Yurdaer Okur): Karmatilerin lideridir.
Romen Diyojen (Sarp Levendoğlu): Bizans İmparatorluğu'nun bir yüzbaşısıdır.
Evdokya (Gizem Karaca): Ani Tekfuru Katakalon Kekavmenos'un yeğenidir
Çağrı Bey (Erdinç Gülener): Tuğrul Bey'in ağabeyi; Alparslan'ın ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.
ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLU 39.BÖLÜM FRAGMANI İZLE!
TRT 1'in sevilen dizisi Alparslan Büyük Selçuklu'nun 39.bölüm fragmanı henüz yayınlanmamıştır. Yayınlandığında haberimizin içerisinde yer alacaktır.