Alparslan: Büyük Selçuklu 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Yeni bölümde neler olacak?

Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarihî ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan: Büyük Selçuklu 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alparslan: Büyük Selçuklu her Pazartesi saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alparslan: Büyük Selçuklu 35. bölümünün ardından 36. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 35. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NEDİR?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Sultan Alparslan'ın kutlu yolculuğu...

Büyük Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Bunun üzerine Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu meliklerine gizemli birtakım suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan bir Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça Hatun arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans ordusuyla karşı karşıya gelir. Pasinler Savaşı, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslanlar Surmari'yi almak için hana girmiş, Grigor Alparslanları arkadan kuşatarak handa kuşatma altına almıştı. Alparslan, Grigor'un bu tuzağından nasıl kurtulacak? Grigor'a bu planı haber veren kişinin kim olduğunu bilmeyen Alparslan, bunu öğrenebilecek mi? Alparslan'ı esaret altına almayı amaçlayan Grigor'un Alparslan'a teklifi ne olacak? Süleyman'ı esir eden Grigor, onu ve Alparslan'ın alplarının canlarıyla Selçuklu'yu tehdit ederek Selçuklu'dan istediğini alabilecek mi? Alparslan Süleyman ve alpları nasıl kurtaracak? Zehrin etkisiyle günden güne ölüme giden Alparslan bu hâlde nasıl bir tertip kuracak? Alparslanların Surmari'de kuşatılmasının müsebbibinin Öke olduğunu duyan Yınal çılgına döner. Öke ona taht yolunu açmak için onun dışındaki bütün melikleri ateşe atmıştır. Yınal bu durum karşısında ne yapacak? Öke'ye bunun hesabını soracak mı? Yınal, Surmari'de sıkışıp kalan Alparslanlara yardım edebilecek mi? Arslan Yusuf, Yınal'ın Alparslan'la iş birliği yapıp Alexander'ı kandırdığını anlamış ve bu Yınal'a karşı kinini daha da arttırmıştır. Çağrı Bey'in Karahan sultanı İbrahim Tamgaç Han'ın oğlu ile yaptığı görüşmeyi öğrendiğinde ise Arslan Yusuf artık bambaşka bir adım atmaya hazırlanır. Alparslan'ın hastalığının ilerlemesi Seferiye'yi de mahzun edecek, Seferiye, Alparslan'a daha sıcak davranacaktır. Seferiye Alparslan'a karşı hislerinin değiştiğini kabullenip bununla yüzleşecek mi? Yoksa intikam hissini tazeleyip yine Alparslan'dan uzak durmaya mı çalışacak?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alparslan alplarını idamdan kurtarmak için önceki gün asılanlardan birisinin yerine geçmiş ve en kritik anda meydana çıkmıştı. Avar'ın ipini kesmiş, onu ölümden kurtarmıştı. Ama o sırada hastalığı iyice arttı ve Alparslan yere yıkıldı. Alparslan, Grigor'un eline mi düştü? Yoksa yeni bir hamleyle kurtarılacak mı? Avar'ı kurtaran Alparslan Artuk ve Atsız'ı da ipten alabilecek mi? Grigor Süleyman'ı bulduğunda Ani'de değil daha güvenli olacağını düşünerek Sevaste'ye gönderecek, Alpagut bu plana dahil olmaya çalışarak Süleyman'ı esaretten kurtarmak için girişimde bulunacak. Alpagut Süleyman'ı kurtarmak için her şeyi göze alacak mı? Hacerülesved'in büyük parçasını eline geçiren Büveyhiler, Arslan Besasiri eliyle bunu Fatımî Halifesine gönderecek, İslâm'ın birliğini sağladıklarını iddia edeceklerdir. Abbasî Halifesi ise bu durumu kendi lehlerine çevirmek istemektedir. Tuğrul ile yaptıkları görüşmede bu görev için Alparslan'ı görevlendirmeye karar verirler. Alparslan hastalığının da şifası için Bağdat'a gidecek hem şifa bulacak hem de Hacerülesved'i Arslan Besasiri'den almaya çalışacaktır. Vaspurakan'da boşluktan yararlanmaya çalışan Arslan Yusuf ihtilal yapma derdindedir. Bu konuda kendisine yardımcı olmak için Buharalı komutanları çağırır. Seferiye bu durumda ne yapacak, babasının yanında mı karşısında mı duracak?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCU KADROSU

Ana karakterler

Melik Muhammed Alparslan Bey (Barış Arduç): Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.

Akça Hatun (Fahriye Evcen): Alparslan'ın nişanlısı ve Hasan'ın kızıdır. (1. sezon)

Seferiye Hatun (Kayra Zabcı): Alparslan'ın eşi ve Arslan Yusuf'un kızıdır. (2. sezon)

Hasan Bey (Nizamülmülk) (Mehmet Özgür): Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın atabeyidir ve Akça Hatun'un (Aybike) babasıdır.

I. Tuğrul (Barış Bağcı): Çağrı Bey'in kardeşi, Alparslan'ın amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.

Emir Bozan (Yurdaer Okur): Karmatilerin lideridir. (1. sezon)

Romen Diyojen (Sarp Levendoğlu): Bizans İmparatorluğu'nun bir yüzbaşısıdır. (1. sezon)

Evdokya (Gizem Karaca): Ani Tekfuru Katakalon Kekavmenos'un yeğenidir. (1. sezon)

Çağrı Bey (Erdinç Gülener): Tuğrul Bey'in ağabeyi; Alparslan'ın ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.