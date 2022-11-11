alparslan büyük selçuklu 36 bölüm fragman

Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaryosunu Emre Konuk'un kaleme aldığı, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarihî ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan: Büyük Selçuklu 36. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölümde neler olacak? Detaylar haberimizde...

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Alparslan: Büyük Selçuklu her Pazartesi saat 20:00 'da TRT 1'de ekranlara geliyor.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 36. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alparslan: Büyük Selçuklu 35. bölümünün ardından 36. bölüm fragmanı henüz çıkmadı. Fragman yayınlandığında paylaşacağız.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslanlar Surmari'yi almak için hana girmiş, Grigor Alparslanları arkadan kuşatarak handa kuşatma altına almıştı. Alparslan, Grigor'un bu tuzağından nasıl kurtulacak? Grigor'a bu planı haber veren kişinin kim olduğunu bilmeyen Alparslan, bunu öğrenebilecek mi? Alparslan'ı esaret altına almayı amaçlayan Grigor'un Alparslan'a teklifi ne olacak? Süleyman'ı esir eden Grigor, onu ve Alparslan'ın alplarının canlarıyla Selçuklu'yu tehdit ederek Selçuklu'dan istediğini alabilecek mi? Alparslan Süleyman ve alpları nasıl kurtaracak? Zehrin etkisiyle günden güne ölüme giden Alparslan bu hâlde nasıl bir tertip kuracak? Alparslanların Surmari'de kuşatılmasının müsebbibinin Öke olduğunu duyan Yınal çılgına döner. Öke ona taht yolunu açmak için onun dışındaki bütün melikleri ateşe atmıştır. Yınal bu durum karşısında ne yapacak? Öke'ye bunun hesabını soracak mı? Yınal, Surmari'de sıkışıp kalan Alparslanlara yardım edebilecek mi? Arslan Yusuf, Yınal'ın Alparslan'la iş birliği yapıp Alexander'ı kandırdığını anlamış ve bu Yınal'a karşı kinini daha da arttırmıştır. Çağrı Bey'in Karahan sultanı İbrahim Tamgaç Han'ın oğlu ile yaptığı görüşmeyi öğrendiğinde ise Arslan Yusuf artık bambaşka bir adım atmaya hazırlanır. Alparslan'ın hastalığının ilerlemesi Seferiye'yi de mahzun edecek, Seferiye, Alparslan'a daha sıcak davranacaktır. Seferiye Alparslan'a karşı hislerinin değiştiğini kabullenip bununla yüzleşecek mi? Yoksa intikam hissini tazeleyip yine Alparslan'dan uzak durmaya mı çalışacak?

ALPARSLAN BÜYÜK SELÇUKLUNDA YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Alparslan alplarını idamdan kurtarmak için önceki gün asılanlardan birisinin yerine geçmiş ve en kritik anda meydana çıkmıştı. Avar'ın ipini kesmiş, onu ölümden kurtarmıştı. Ama o sırada hastalığı iyice arttı ve Alparslan yere yıkıldı. Alparslan, Grigor'un eline mi düştü? Yoksa yeni bir hamleyle kurtarılacak mı? Avar'ı kurtaran Alparslan Artuk ve Atsız'ı da ipten alabilecek mi? Grigor Süleyman'ı bulduğunda Ani'de değil daha güvenli olacağını düşünerek Sevaste'ye gönderecek, Alpagut bu plana dahil olmaya çalışarak Süleyman'ı esaretten kurtarmak için girişimde bulunacak. Alpagut Süleyman'ı kurtarmak için her şeyi göze alacak mı? Hacerülesved'in büyük parçasını eline geçiren Büveyhiler, Arslan Besasiri eliyle bunu Fatımî Halifesine gönderecek, İslâm'ın birliğini sağladıklarını iddia edeceklerdir. Abbasî Halifesi ise bu durumu kendi lehlerine çevirmek istemektedir. Tuğrul ile yaptıkları görüşmede bu görev için Alparslan'ı görevlendirmeye karar verirler. Alparslan hastalığının da şifası için Bağdat'a gidecek hem şifa bulacak hem de Hacerülesved'i Arslan Besasiri'den almaya çalışacaktır. Vaspurakan'da boşluktan yararlanmaya çalışan Arslan Yusuf ihtilal yapma derdindedir. Bu konuda kendisine yardımcı olmak için Buharalı komutanları çağırır. Seferiye bu durumda ne yapacak, babasının yanında mı karşısında mı duracak?