TRT 1'in sevilen tarihi dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu bugün yeni bölümü ile ekranlara gelecek. Dizinin ilk bölümünün ardından 30. fragmanı çıktı mı araştırılıyor. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak, nerede yayınlanır? İşte bilgiler...

Alparslan: Büyük Selçuklu,Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan: Büyük Selçuklu 30. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alparslan: Büyük Selçuklu her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarına geliyor.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 30. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 29. bölümünün ardından 30. bölüm fragmanı yayınlandı.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 30. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NE?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Alparslan, Surmari Han'dan dönerken yolda Seferiye ile karşılaşmış, onu Vaspurakan dışında habersiz dolaşmaması için uyarmıştı. Seferiye ise Alparslan'a direnmiş ve onun lafıyla hareket etmeyeceğini söylemiş, Alparslan ısrar edince Seferiye de onu hançerlemişti. Seferiye böylelikle Alparslan'ın evlilikten vazgeçeceğini umuyordu. Seferiye'nin bu planı gerçekleşecek mi? Alparslan bu olaydan sonra evlenmekten vazgeçecek mi? Bu olayı görenlerin ve duyanların, ikili arasındaki evliliğe bakışları ne olacak? Bu evliliğin olmasını çok isteyen Arslan Yusuf'un bu olaya tepkisi ne olacak, Seferiye'ye nasıl davranacak? Çelik taşıdığı kervana Alparslan tarafından el konan Yınal, tertibini kimin açığa çıkardığını bulabilecek mi? Alparslan'a bu yaptığına karşılık bir misillemede bulunacak mı? Grigor'a söz verdiği çelikleri nasıl teslim edecek? Grigor'un çelik bulma çabaları son mu bulacak, yoksa ticaretini başka bir yolla mı halledecek? Alparslan'ın tüm çalımıyla Surmari'ye girip içinden çelikleri aldığı kumaşları getirmesine karşılık verebilecek mi? Alexander'ın, zararlarını tazmin etmeyi reddettiği tacirler Alparslan ve Nizamülmülk'ün teklifine nasıl yaklaşacak? Alparslan Vaspurakan'da ticareti genişletmek ve tacirleri kazanmak için başka neler yapacak?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI KİMLER?

Barış Arduç : Sultan Alparslan : Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci hükümdarıdır. Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.

Fahriye Evcen : Akça Hatun : Sultan Alparslan'ın eşidir.

Barış Bağcı : Tuğrul Bey : Çağrı Bey'in kardeşi, Sultan Alparslan ve Kavurd Bey'in amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.

Erdinç Gülener : Çağrı Bey : Tuğrul Bey'in abisi; Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.

Mehmet Özgür : Nizâmülmülk : Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın ve Melikşah'ın veziri, devletin hâcesidir.

Gizem Karaca : Evdokya

Sarp Levendoğlu : Romen Diyojen : Bizans İmparatorluğu'nun 1068 - 1071 yılları arasındaki imparatorudur. Sultan Alparslan'ın düşmanıdır.

Yurdaer Okur : Tuğrul Bozan