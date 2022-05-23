Alparslan: Büyük Selçuklu 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? - Haberler

Alparslan: Büyük Selçuklu,Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan: Büyük Selçuklu 27. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alparslan: Büyük Selçuklu her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarına geliyor.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 27. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 26. bölümünün ardından 27. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 26. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NE?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Biruni'nin Vaspurakan fethinde kullanılması için yaptığı devasa mancınıklar Ferzat tarafından ordugahta yakılmıştı. Ferzat, Bizans ile işbirliğine mi gitti, yoksa bu Alparslan'ın planının bir parçası mı? Kekavmenos'un hatununu öldürdüğünü öğrenen Çağrı Bey obadan birkaç alp ile beraber Vaspurakan'a doğru hareketlendi. Çağrı, kaleye girip Kekavmenos ile hesaplaşacak mı? Vaspurakan seferi için yeni bir başbuğ belirleyecek olan Selçuklu'da, ordunun başında Alparslan mı, Süleyman mı, Yınal mı olacak? Adı sefer için komutanlıkta anılmayan Erbasgan, buna karşı nasıl bir tepki verecek? Yınal ile kozlarını paylaşarak öfkesini dindirebilecek mi?

Alparslan, Akça'ya babasının Hasan Bey olduğunu ikrar etmesini söylemişti. Akça, sırrını açıklayacak mı, yoksa dediği gibi Vaspurakan'ın fethinden sonra mı beyan edecek? Vaspurakan kuşatmasını savunmak için yoğun çaba içerisine giren Kekavmenos, mancınıkların yakılmasından dolayı rahat bir nefes aldı. Bizans'ın fethin gecikmesine karşı yeni hamlesi ne olacak? Diyojen, Selçuklu içinde yeni bir karışıklığa yol açarak fethin geciktirebilecek mi?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI KİMLER?

Barış Arduç : Sultan Alparslan : Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci hükümdarıdır. Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.

Fahriye Evcen : Akça Hatun : Sultan Alparslan'ın eşidir.

Barış Bağcı : Tuğrul Bey : Çağrı Bey'in kardeşi, Sultan Alparslan ve Kavurd Bey'in amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.

Erdinç Gülener : Çağrı Bey : Tuğrul Bey'in abisi; Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.

Mehmet Özgür : Nizâmülmülk : Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın ve Melikşah'ın veziri, devletin hâcesidir.

Gizem Karaca : Evdokya

Sarp Levendoğlu : Romen Diyojen : Bizans İmparatorluğu'nun 1068 - 1071 yılları arasındaki imparatorudur. Sultan Alparslan'ın düşmanıdır.

Yurdaer Okur : Tuğrul Bozan

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