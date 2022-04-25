Alparslan: Büyük Selçuklu 23.bölüm fragmanı yayınlandı! Alparslan: Büyük Selçuklu 23. bölüm fragmanı izle! Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragma

Ekranların beğenilen dizisi Alparslan: Büyük Selçuklu yeni fragmanı yayınlandı! Heyecanla beklenen Alparslan: Büyük Selçuklu dizisinin 23. bölüm fragmanı merak ediliyor. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu konusu nedir? Alparslan: Büyük Selçuklu 23. Fragmanı nasıl izlenir! Alparslan: Büyük Selçuklu oyuncuları kimlerdir? Tüm detaylar haberimizde…

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kekavmenos'un yerini söylemek zorunda kaldığı büyük dehlizde mühimmat ve malzeme taşıyan Alparslan ve alpları, Diyojen ve Rati'nin saldırısı sonucunda dehlizde sıkışıp kalmıştı. Kekavmenos, dehliz odacığının girişine yerleştirilen cevherler sebebiyle akli melekelerini kısmen yitirmişti. Alparslanlar, üstlerine çöken dehlizden nasıl çıkacak? Alparslan ve Kekavmenos'u dehlizde ölüme terk eden Diyojen'in bir sonraki planı ne olacak? Kekavmenos'un kendini tehdit etmesiyle sıkışan Akça, Alparslan ile olan ilişkisinin gerçek olduğunu Kekavmenos'tan gizleyebilecek mi? Akça evlilik arifesinde sakladığı son sırrı aşikar edecek mi?

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