Alparslan: Büyük Selçuklu 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı izle! Yeni bölümde neler olacak?

Alparslan: Büyük Selçuklu 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? sorusu son bölümün ardından araştırılıyor. Alparslan: Büyük Selçuklu, Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Peki, Alparslan: Büyük Selçuklu 23. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı çıktı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragman yayınlandı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı ne zaman çıkacak, nerede yayınlanır? Yeni bölümde neler olacak? Son bölümde neler oldu? İşte bilgiler...

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Kekavmenos'un yerini söylemek zorunda kaldığı büyük dehlizde mühimmat ve malzeme taşıyan Alparslan ve alpları, Diyojen ve Rati'nin saldırısı sonucunda dehlizde sıkışıp kalmıştı. Kekavmenos, dehliz odacığının girişine yerleştirilen cevherler sebebiyle akli melekelerini kısmen yitirmişti. Alparslanlar, üstlerine çöken dehlizden nasıl çıkacak? Alparslan ve Kekavmenos'u dehlizde ölüme terk eden Diyojen'in bir sonraki planı ne olacak?

Kekavmenos'un kendini tehdit etmesiyle sıkışan Akça, Alparslan ile olan ilişkisinin gerçek olduğunu Kekavmenos'tan gizleyebilecek mi? Akça evlilik arifesinde sakladığı son sırrı aşikar edecek mi?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 23. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Alparslan: Büyük Selçuklu 23. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yayınlandığında haberimizde yer alacaktır.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜM FRAGMANI İZLE

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NE?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI KİMLER?