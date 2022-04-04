Alparslan: Büyük Selçuklu,Akli Film yapımı imzalı, yönetmenliğini Sedat İnci'nin yaptığı, senaristliğini Emre Konuk'un üstlendiği, ilk bölümü 8 Kasım 2021 tarihinde yayımlanan tarih ve kurgu türündeki Türk televizyon dizisidir. Alparslan: Büyük Selçuklu 21. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Alparslan: Büyük Selçuklu yeni bölüm fragmanı çıktı mı?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Alparslan: Büyük Selçuklu her hafta Pazartesi günü saat 20:00 'da TRT 1 ekranlarına geliyor.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 21. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Dizinin 20. bölümünün ardından 21. bölüm fragmanının yayınlanması bekleniyor. Henüz yeni bölüm fragmanı çıkmadı.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU 20. BÖLÜM FRAGMANI İZLE!

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU KONUSU NE?

Anadolu'nun kapılarını Türklere açan Alparslan'ın kutlu yolculuğu…

Selçuklu Sultanı Tuğrul Bey, veliahtını tayin edeceği gün, Bizanslıların Türkmenleri kılıçtan geçirdiği haberini alır. Anadolu'ya sefer emri verir. Sefere giden Selçuklu Meliklerine gizemli suikastçılar saldırır. Saldırının izleri Alparslan'ı hiç ummadığı bir yere götürür. Alparslan suikastçıların peşindeyken, Bizans zulmünden kaçan Türkmen kızı Akça'nın hayatını kurtarır. Bu, Alparslan ve Akça arasındaki destansı aşkın ilk kıvılcımı olur. Ancak Alparslan, Akça'nın güzelliğinin ardında sakladığı sırlardan habersizdir.

Bizans İmparatoru, Türkmenlerle olan sorunların çözülmesi için General Dukas ve Yüzbaşı Romen Diyojen'i Ani'ye gönderir. Ancak Ani Tekfuru Kekavmenos'un oğlu Yannis'in yaptığı hata, Sultan Tuğrul'un savaş kararı almasına yol açar. Çocukken gördüğü düşlerde kendisine kutlu fetihler müjdelenen Alparslan, Selçuklu ordusuyla birlikte Pasinler'de Bizans'la karşı karşıya gelir. Pasinler, Alparslan'a Anadolu'nun kapılarını Türklere açmak için çıktığı kutlu yolda ilk adım olacaktır.

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Akça bir mendile yazdığı sözlerle Alparslan'a aşkını ikrar etmiş, Alparslan da bu mendili okuyunca Akça'nın gönlündeki kişinin kendisi olduğunu anlamıştı. Alparslan ve Akça'nın aşkı bundan sonra nasıl seyredecek? Alparslan aşkı için nelere göğüs gerecek, Akça ülküsüyle aşkını bir gönülde yaşatabilecek mi? Kendileriyle anlaşmak için gelen Kekavmenos'a karşı Alparslan nasıl bir tavır takınacak? Selçuklu ve Vaspurakan işbirliği hangi neticeleri doğuracak?

Dukas'ın uçurumdan itilmesinden sonra Kekavmenos, Liparit kardeşlerle baş başa kaldı. Kekavmenos'un ölümden kurtulmak için Liparitlere teklifi ne olacak? Liparitler hangi şartlar içerisinde Kekavmenos'un hayatını bağışlayacak? Hem Dukas'tan hem de Kekavmenos'tan kurtulduğunu düşünen Diyojen, Vaspurakan üzerindeki emellerini gerçekleştirebilecek mi? Evdokya bu hususta onun yanında mı, karşısında mı olacak?

Ferzat'ın tehditleriyle sıkıntılı bir duruma düşen Yınal, Ferzat'ı kurtarmak için bir hamle yapacak mı? Yoksa Ferzat'ın elindeki sırlar açığa mı çıkacak?

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Nöbetçi alpların şehadetinin hesabını sormak için Vaspurakan'a giden Alparslan, Bizanslı askerlerin de aynı şekilde çarmıha gerildiğini görünce bu işi Bizans'ın yapmadığını anlamıştı. Hem Alparslan'a hem Diyojen'e gelen "İntikam" yazılı not neyin habercisidir? Liparit'in oğulları babalarının öcünü alabilmek için ne yapacaklar? Alparslan bu yeni düşmanlarına karşı hangi tedbirleri alacak? Kaçırılan Çağrı Bey'in kurtarılması için hangi hamleleri yapacak? Sultan Tuğrul'un bu konu hakkındaki tasarrufu ne olacak? Alparslan'ın kendisine soğuk davrandığını gören Akça, Alparslan'ın gönlünü almak ve gerçeği ona söylemek için nasıl bir yol izleyecek? Şehver'in ölümünde payı olduğunu parçaları birleştirerek keşfeden Akça, Karaca ile yine karşı karşıya gelecek. Karaca'nın tehditlerine rağmen Akça, Karaca'nın yaptıklarını Çağrı Bey'e söyleyecek mi? Bizans'ta başlayan taht oyunlarında yeni çekişme ne üzerine olacak? Dukas ve Diyojen, Kekavmenos'tan nasıl kurtulacak? Kekavmenos, kendisine yapılan planlardan haberdar olacak mı, bu planların üstesinden nasıl gelecek? Sürükleyici ve macera dolu yeni bölümüyle Alparslan: Büyük Selçuklu 28 Mart Pazartesi TRT 1'de!

ALPARSLAN: BÜYÜK SELÇUKLU OYUNCULARI KİMLER?

Barış Arduç : Sultan Alparslan : Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ikinci hükümdarıdır. Çağrı Bey'in oğlu, Tuğrul Bey'in yeğenidir.

Fahriye Evcen : Akça Hatun : Sultan Alparslan'ın eşidir.

Barış Bağcı : Tuğrul Bey : Çağrı Bey'in kardeşi, Sultan Alparslan ve Kavurd Bey'in amcasıdır. Büyük Selçuklu İmparatorluğu'nun ilk hükümdarıdır.

Erdinç Gülener : Çağrı Bey : Tuğrul Bey'in abisi; Sultan Alparslan'ın, Kavurd Bey'in ve Süleyman'ın babası; Melikşah'ın dedesidir.

Mehmet Özgür : Nizâmülmülk : Çağrı Bey'in, Alp Arslan'ın ve Melikşah'ın veziri, devletin hâcesidir.

Gizem Karaca : Evdokya

Sarp Levendoğlu : Romen Diyojen : Bizans İmparatorluğu'nun 1068 - 1071 yılları arasındaki imparatorudur. Sultan Alparslan'ın düşmanıdır.

Yurdaer Okur : Tuğrul Bozan

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