Alparslan Bayraktar kimdir? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar kaç yaşında, nereli?

Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Alparslan Bayraktar hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Alparslan Bayraktar'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Alparslan Bayraktar kimdir? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar kaç yaşında, nereli?