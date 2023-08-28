Alparslan Bayraktar kimdir? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar kaç yaşında, nereli?
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Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Alparslan Bayraktar hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Alparslan Bayraktar'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Alparslan Bayraktar kimdir? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar kaç yaşında, nereli?
Gündemde yer alan isimlerden biri olan Alparslan Bayraktar hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Alparslan Bayraktar'ın hayatını araştırıyor. Peki, Alparslan Bayraktar kimdir? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde.
ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI KİM OLDU?
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Alparslan Bayraktar oldu.
ALPARSLAN BAYRAKTAR KİMDİR?
Alparslan Bayraktar, Türk siyasetçi. 3 Haziran 2023'te enerji ve tabii kaynaklar bakanı olarak atandı.
Alparslan Bayraktar lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi makina mühendisliği bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinin ekonomi alanında ve Fletcher School of Law and Diplomacyden uluslararası ilişkiler alanında tamamladı. Doktorasını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi yer sistem bilimleri bölümünün enerji ekonomisi ve politikası alanında yaptı.