TBMM'de yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'de yer alan bakanları açıklıyor. Arama motorlarında ise Alparslan Bayraktar kimdir? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar kim? Alparslan Bayraktar kaç yaşında, nereli? soruları aratılıyor.

Seçimleri kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de yemin etti. TBMM'nin ardından Anıtkabir'i ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir sonraki durağı Beştepe oldu. Göreve başlama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın pek çok ülkesinden devlet başkanlarına seslendi. Bir kez daha kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen yeni Kabine'yi açıklıyor. Peki, Alparslan Bayraktar kimdir? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar kim? Alparslan Bayraktar kaç yaşında, nereli?

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANI KİM OLDU?

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı, Alparslan Bayraktar oldu.

ALPARSLAN BAYRAKTAR KİMDİR?

Alparslan Bayraktar, Türk siyasetçi. 3 Haziran 2023'te enerji ve tabii kaynaklar bakanı olarak atandı.

Alparslan Bayraktar lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi makina mühendisliği bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinin ekonomi alanında ve Fletcher School of Law and Diplomacyden uluslararası ilişkiler alanında tamamladı. Doktorasını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi yer sistem bilimleri bölümünün enerji ekonomisi ve politikası alanında yaptı.