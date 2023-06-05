Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı merak ediliyor. Göreve başlama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın pek çok ülkesinden devlet başkanlarına seslendi. Bir kez daha kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Kabine'yi açıkladı. Peki, Alparslan Bayraktar hangi partiden? Alparslan Bayraktar kimdir, aslen nereli? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar kim?

Alparslan Bayraktar hangi partiden? Alparslan Bayraktar kimdir, aslen nereli? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar kim? TBMM'de yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'de yer alan bakanları açıkladı. Kabinenin açıklanmasının ardından ise vatandaşlar Alparslan Bayraktar hangi partiden? Alparslan Bayraktar kimdir, aslen nereli? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar kim? araması yaptı.

ALPARSLAN BAYRAKTAR HANGİ PARTİDEN?

Alparslan Bayraktar, Türk siyasetçi. 3 Haziran 2023'te enerji ve tabii kaynaklar bakanı olarak atandı.

Alparslan Bayraktar lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi makina mühendisliği bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinin ekonomi alanında ve Fletcher School of Law and Diplomacyden uluslararası ilişkiler alanında tamamladı. Doktorasını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi yer sistem bilimleri bölümünün enerji ekonomisi ve politikası alanında yaptı.

YENİ BAKANLAR KİM?

TBMM'de yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'de yer alan bakanları açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Kabine'nin değişmeyen 2 isim oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

"Türkiye bugün dünden daha güçlüdür. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde sandığa tercihini demokratik usullerle yansıtan vatandaşlarımızın her birine teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımıza destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum. Sevincimizi paylaşan, bugünkü göreve başlama törenine katılan devlet başkanlarına şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 14 gün arayla sandıktan milletimizden iki kez güvenoyu almanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Tüm bunların bize aynı zamanda çok büyük sorumluluklar yüklediğini biliyoruz. Yeni Kabine'yi açıklamadan önce eski Kabine'de yer alan tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi yeni Kabine üyelerimizi açıklamak istiyorum."

Yeni Bakanları listesi 2023!