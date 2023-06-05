Alparslan Bayraktar hangi partiden? Alparslan Bayraktar kimdir, aslen nereli? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar kim?
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı merak ediliyor. Göreve başlama töreninde Cumhurbaşkanı Erdoğan, dünyanın pek çok ülkesinden devlet başkanlarına seslendi. Bir kez daha kameralar karşısına geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan, yeni Kabine'yi açıkladı. Peki, Alparslan Bayraktar hangi partiden? Alparslan Bayraktar kimdir, aslen nereli? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar kim?
Alparslan Bayraktar hangi partiden? Alparslan Bayraktar kimdir, aslen nereli? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar kim? TBMM'de yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'de yer alan bakanları açıkladı. Kabinenin açıklanmasının ardından ise vatandaşlar Alparslan Bayraktar hangi partiden? Alparslan Bayraktar kimdir, aslen nereli? Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar kim? araması yaptı.
Alparslan Bayraktar, Türk siyasetçi. 3 Haziran 2023'te enerji ve tabii kaynaklar bakanı olarak atandı.
Alparslan Bayraktar lisans eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi makina mühendisliği bölümünde tamamladı. Yüksek lisansını, Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesinin ekonomi alanında ve Fletcher School of Law and Diplomacyden uluslararası ilişkiler alanında tamamladı. Doktorasını ise Orta Doğu Teknik Üniversitesi yer sistem bilimleri bölümünün enerji ekonomisi ve politikası alanında yaptı.
TBMM'de yemin ederek göreve başlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni Kabine'de yer alan bakanları açıkladı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya oldu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise Kabine'nin değişmeyen 2 isim oldu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
"Türkiye bugün dünden daha güçlüdür. 14 Mayıs ve 28 Mayıs seçimlerinde sandığa tercihini demokratik usullerle yansıtan vatandaşlarımızın her birine teşekkür ediyorum. Cumhur İttifakı'ndaki ortaklarımıza destekleri için teşekkürlerimi iletiyorum. Sevincimizi paylaşan, bugünkü göreve başlama törenine katılan devlet başkanlarına şahsım, ülkem ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. 14 gün arayla sandıktan milletimizden iki kez güvenoyu almanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Tüm bunların bize aynı zamanda çok büyük sorumluluklar yüklediğini biliyoruz. Yeni Kabine'yi açıklamadan önce eski Kabine'de yer alan tüm arkadaşlarımıza teşekkürlerimi iletiyorum. Şimdi yeni Kabine üyelerimizi açıklamak istiyorum."
- Cumhurbaşkanı Yardımcısı: Cevdet Yılmaz
- Adalet Bakanı: Yılmaz Tunç
- Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı: Mahinur Özdemir Göktaş
- Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı: Vedat Işıkhan
- Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı: Mehmet Özhaseki
- Dışişleri Bakanı: Hakan Fidan
- Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı: Alparslan Bayraktar
- Gençlik ve Spor Bakanı: Osman Aşkınbak
- Hazine ve Maliye Bakanı: Mehmet Şimşek
- İçişleri Bakanı: Ali Yerlikaya
- Kültür ve Turizm Bakanı: Mehmet Nuri Ersoy
- Milli Eğitim Bakanı: Yusuf Tekin
- Milli Savunma Bakanı: Yaşar Güler
- Sağlık Bakanı: Fahrettin Koca
- Sanayi ve Teknoloji Bakanı: Mehmet Fatih Kacır
- Tarım ve Orman Bakanı: İbrahim Yumaklı
- Ticaret Bakanı: Ömer Bolat
- Ulaştırma ve Altyapı Bakanı: Abdülkadir Uraloğlu