Adını sıklıkla duyduğumuz isimlerden biri olan Alparslan Arslan hakkında merak edilenler var. Son zamanlarda gündemde olan isimler arasında yer alan Alparslan Arslan'ın kim olduğu ve hayatı merak ediliyor. Peki, Alparslan Arslan kimdir? Alparslan Arslan kaç yaşında, nereli? Alparslan Arslan hayatı ve biyografisi!

Gündemde yer alan isimlerden biri olan Alparslan Arslan hakkında detaylar merak ediliyor. Vatandaşlar adıyla sıklıkla karşılaştığı isim olan Alparslan Arslan'ın hayatını araştırıyor. Peki, Alparslan Arslan kimdir? Alparslan Arslan kaç yaşında, nereli? Alparslan Arslan hayatı ve biyografisi! Detaylar haberimizde.

ALPARSLAN ARSLAN KİMDİR?



Alparslan Arslan (1977; Kiğı, Bingöl - 16 Şubat 2023[2], Maltepe, İstanbul), 2006 yılında Mustafa Yücel Özbilgin'in yaşamını yitirdiği, üç kişinin ise yaralandığı Danıştay Saldırısı'nın faili avukat.

17 Mayıs 2006 tarihinde Danıştay İkinci Dairesi'ne düzenlediği silahlı saldırı sonrası dört Danıştay üyesi yaralanmış ve hakim Mustafa Yücel Özbilgin ölmüştür. Saldırının Ergenekon tarafından azmettirildiği iddiaları üzerine daha sonra Danıştay ve Ergenekon davaları birleştirilmiş ve Arslan, İstanbul'daki davada tekrar yargılanmaya başlanmıştır. 5 Ağustos 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından karara bağlanan Ergenekon davasında iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve ayrıca 90 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.