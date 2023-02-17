Alparslan Arslan kaç yıl ceza aldı, davası nedir ve Alparslan Arslan kimdir, öldü mü gündeme geliyor. Danıştay saldırısının faili avukat Alparslan Arslan kaç yıl ceza aldı, davası nedir araştırılıyor. Peki, Alparslan Arslan kaç yıl ceza aldı, davası nedir? Alparslan Arslan kimdir, öldü mü?

Danıştay saldırısının faili avukat Alparslan Arslan, Maltepe Cezaevi'nde kalıyordu. Alparslan Arslan kaç yıl ceza aldı, davası nedir ve Alparslan Arslan kimdir, öldü mü gündeme geliyor. Alparslan Arslan kaç yıl ceza aldı, davası nedir ve Alparslan Arslan kimdir, öldü mü araştırılıyor. Alparslan Arslan kaç yıl ceza aldı, davası nedir? Alparslan Arslan kimdir, öldü mü? Detaylar haberimizdedir…

ALPARSLAN ARSLAN KAÇ YIL CEZA ALDI?

17 Mayıs 2006 yılında Alparslan Arslan, avukat kimliğini göstererek üst araması yapılmadan girdiği Danıştay binasında toplantı halinde olan 5 kişilik, 2'nci daire heyetine silahlı saldırı düzenlemişti. Saldırıda hakim Mustafa Yücel Özbilgin hayatını kaybetmiş, 4 üye ise yaralanmıştı.

ALPARSLAN ARSLAN DAVASI NEDİR?

Danıştay saldırısının faili avukat Alparslan Arslan, Maltepe Cezaevi'ndeki koğuşunda ölü bulundu. Arslan'ın intihar ettiği belirtilirken cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na götürüldü. Arslan daha önce de koğuşunu ateşe vermiş, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı.

Alparslan Arslan, saldırı sonrası cezaevindeki ilk döneminde uzun süre yemek yemediği için hastaneye kaldırılmıştı. Arslan, Sincan F Tipi Cezaevi'nde kaldığı dönemde de koğuşunu ateşe vermiş, dumandan etkilenerek hastaneye kaldırılmıştı. Saldırgan hareketlerde bulunması nedeniyle sürekli olarak doktor kontrolünde tutulmuştu. Arslan yargılama aşamasında da akli dengesinin yerinde olmadığı iddiasıyla Adli Tıp Kurumu'na sevk edilmiş ancak, aksi yönde karar verilmişti.

ALPARSLAN ARSLAN ÖLDÜ MÜ?

Arslan'ın koğuşunda kendisini asarak intihar ettiği öğrenildi. Arslan'ın intiharıyla ilgili inceleme başlatıldığı öğrenildi. Alparslan Arslan'ın cenazesi otopsi işlemleri için Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Yapılacak inceleme sonucunda kesin ölüm nedeni belirlenecek.

Kaçmak isterken yakalanan Arslan, saldırıyı tek başına yaptığı iddia etmişti. Ergenekon davası ile birleştirilen davada Arslan, 2013'te İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iki kez ağırlaştırılmış müebbet ve 90 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılmıştı. Maltepe Cezaevi'ne konulan Alparslan Arslan, bu süreçte psikolojik sorunları olduğu gerekçesiyle, Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi görmüştü.