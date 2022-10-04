Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Alpagut karakteri merak ediliyor. Tarihte yaşadığı merak edilen Alpagut kimdir, Alpagut karakterini canlandıran Fırat Topkorur kimdir, kaç yaşında? merak ediliyor. Peki, Alpagut kimdir, gerçek adı nedir? Alparslan Büyük Selçuklu Fırat Topkorur kimdir, kaç yaşında, nereli? Fırat Topkorur hayatı ve biyografisi nedir?

TRT'nin sevilen tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Alpagut rolü dikkat çekiyor. Alpagut dizide Temurleng ve Akınay Hatun'un oğlu olarak biliniyor. Peki, Alpagut kimdir, gerçek adı nedir? Alparslan Büyük Selçuklu Fırat Topkorur kimdir, kaç yaşında, nereli? Fırat Topkorur hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...

ALPAGUT TARİHTE KİMDİR?

TRT'nin sevilen tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Alpagut rolü dikkat çekiyor. Alpagut dizide Temurleng ve Akınay Hatun'un oğlu olarak biliniyor.

FIRAT TOPKORUR KİMDİR?

Topkorur, 17 Ocak 1982 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı olarak bilinen Topkorur, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. 2 sezon boyunca Fatih - Harbiye adlı televizyon dizisinde Cihan karakteriyle ekranlara geldi. 2018 yılında dijital platformda yayınlanan Şahsiyet dizisinde Firuz karakterine hayat vermiştir.

DİZİLERİ VE FİLMLERİ

Alparslan: Büyük Selçuklu (Alpagut) - 2021

Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli (Rüstem) - 2021

Kırmızı Oda (Servet) - 2021

Ya İstiklal Ya Ölüm - 2020

İçten Sesler Korosu (Kerem) - 2019

Deliler Fatih'in Fermanı (Costel) - 2018

Şahsiyet (Firuz) - 2018

Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan - 2017

Diriliş Ertuğrul (Tüccar Hasan ve Petrus) - 2016-2017

Kehribar (Yıldırım) - 2016

Son Çıkış - 2015

Darbe - 2015

Fatih-Harbiye (Cihan[5]) - 2013-2015

Bu Son Olsun (Özgür) - 2012

Sen de Gitme - 2011

Off Karadeniz - 2010