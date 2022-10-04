Alpagut kimdir, gerçek adı nedir? Alparslan Büyük Selçuklu Fırat Topkorur kimdir, kaç yaşında, nereli?
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Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Alpagut karakteri merak ediliyor. Tarihte yaşadığı merak edilen Alpagut kimdir, Alpagut karakterini canlandıran Fırat Topkorur kimdir, kaç yaşında? merak ediliyor. Peki, Alpagut kimdir, gerçek adı nedir? Alparslan Büyük Selçuklu Fırat Topkorur kimdir, kaç yaşında, nereli? Fırat Topkorur hayatı ve biyografisi nedir?
TRT'nin sevilen tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Alpagut rolü dikkat çekiyor. Alpagut dizide Temurleng ve Akınay Hatun'un oğlu olarak biliniyor. Peki, Alpagut kimdir, gerçek adı nedir? Alparslan Büyük Selçuklu Fırat Topkorur kimdir, kaç yaşında, nereli? Fırat Topkorur hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar haberimizde...
TRT'nin sevilen tarihi dizisi Alparslan Büyük Selçuklu dizisinde Alpagut rolü dikkat çekiyor. Alpagut dizide Temurleng ve Akınay Hatun'un oğlu olarak biliniyor.
Topkorur, 17 Ocak 1982 tarihinde İzmir'de dünyaya geldi. Türk oyuncu ve seslendirme sanatçısı olarak bilinen Topkorur, Atatürk Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden mezun oldu. 2 sezon boyunca Fatih - Harbiye adlı televizyon dizisinde Cihan karakteriyle ekranlara geldi. 2018 yılında dijital platformda yayınlanan Şahsiyet dizisinde Firuz karakterine hayat vermiştir.
Alparslan: Büyük Selçuklu (Alpagut) - 2021
Aşkın Yolculuğu Hacı Bayram Veli (Rüstem) - 2021
Kırmızı Oda (Servet) - 2021
Ya İstiklal Ya Ölüm - 2020
İçten Sesler Korosu (Kerem) - 2019
Deliler Fatih'in Fermanı (Costel) - 2018
Şahsiyet (Firuz) - 2018
Muhteşem Yüzyıl Kösem Sultan - 2017
Diriliş Ertuğrul (Tüccar Hasan ve Petrus) - 2016-2017
Kehribar (Yıldırım) - 2016
Son Çıkış - 2015
Darbe - 2015
Fatih-Harbiye (Cihan[5]) - 2013-2015
Bu Son Olsun (Özgür) - 2012
Sen de Gitme - 2011
Off Karadeniz - 2010