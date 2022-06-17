Alp Nevruz kimdir? Alp Nevruz hayatı ve biyografisi! Alp Nevruz kaç yaşında, nereli?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Alp Nevruz merak konusu oldu. İşte Alp Nevruz hakkında merak edilen Alp Nevruz kimdir, Alp Nevruz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ALP NEVRUZ KİMDİR?

TRT 1 ekranlarında yayınlanmakta olan Elimi Bırakma adlı dizide Cenk Çelen karakterine hayat veren Alp Nevruz, 1.85 metre boyunda, 80 kilo ve Kova burcudur.

Yıldız Teknik Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümünden mezun olan Alp Navruz'un bir kız, bir de erkek kardeşi bulunmaktadır. Modellik yapan Alp Navruz; oyunculuk eğitimi alarak ilk kez Ceberrut sinema filminde rol almış, daha sonra ise Arkadaşlar İyidir dizisinde oynamıştır.

Alp Nevruz son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan; başrolü Nazan Kesal, Afra Saraçoğlu ve Deniz Baysal ile paylaştığı Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde Sinan karakterini canlandırmıştır.

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