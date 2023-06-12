Alp Navruz kimdir? Alp Navruz hayatı ve biyografisi! Alp Navruz kaç yaşında, nereli?

Sosyal medya paylaşımları ve açıklamaları ile magazin gündeminden düşmeyen Alp Nevruz, vatandaşların merak konusu oldu. İşte Alp Navruz hakkında merak edilenler. Alp Navruz hayatı ve biyografisi. Alp Navruz kimdir?

Magazin gündeminde sık sık kendine yer bulan ve sosyal medya açıklamaları ile dikkat çeken Alp Nevruz merak konusu oldu. İşte Alp Nevruz hakkında merak edilen Alp Navruz kimdir, Alp Navruz hayatı ve biyografisi gibi konuların detayları…

ALP NAVRUZ KİMDİR?

Seyit Alp Navruz (d. 15 Ocak 1990, İstanbul), Türk oyuncudur.

Doğum tarihi: 15 Ocak 1990

İstanbul

Boy: 1,83 m