Uzun süredir ekranlarda olmayan ve ailesiyle gözlerden uzak bir hayat yaşayan başarılı oyuncu ve sunucu Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan'ın babası merak ediliyor. Arama motorlarında Alp Kırşan babası kim, adı ne? Alp Kırşan'ın babası neden öldü, hasta mıydı? soruları aratılıyor. İşte detaylar...

Başarılı oyuncu Alp Kırşan'ın babası dün akşam saatlerinde hayatını kaybetti. Sevenleri ise üzücü haberin ardından arama motorlarında Alp Kırşan babası kim, adı ne? Alp Kırşan'ın babası neden öldü, hasta mıydı? sorularını araştırdı. Detaylar haberimize.

ALP KIRŞAN BABASI KİM, NEDEN ÖLDÜ?

Uzun süredir ekranlarda olmayan ve ailesiyle gözlerden uzak bir hayat yaşayan başarılı oyuncu ve sunucu Alp Kırşan'ın babası Erdinç Kırşan, dün akşam hayata gözlerini yumdu. Babasının ölüm haberini duyuran Kırşan, cenaze töreniyle ilgili de bilgi verdi. Dün akşam Instagram hesabından babasının fotoğrafını yayınlayan Kırşan, "Canım babamızın vefatını üzüntü içinde sizlerle paylaşmak çok zor. Bugün 20.30'da maalesef hayata gözlerini yumdu. Cenazesi yarın ikindi namazına müteakiben Atakent Beşikçioğlu Camii'nden kaldırılacaktır" ifadelerini kullandı.

Baba acısıyla yıkılan başarıla isme Onur Buldu, Özlem Yıldız, Metin Arolat, Eser Yenenler ve Erdem Baş gibi birçok ünlü isimden taziye yorumu geldi.