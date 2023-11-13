Alp Kılınç kimdir? Alp Kılınç mesleği ne, kaç yaşında?

Son günlerde lüks yaşantılarıyla dikkat çeken isimleri yayımlamasıyla adından söz ettiren fenomen Alp Kılınç, ölüm tehditleri almaya başladı. Can güvenliğinden şüphe eden Kılınç, "Umarım devlet çabucak el atar yoksa gençliğimin baharında bir yerde gasp edilen haklarımızı ararken bir kurşuna gideceğim" dedi. Peki, Alp Kılınç kimdir?

ALP KILINÇ KİMDİR?

X hesabından yaptığı paylaşımda yaşadıklarından bahseden Alp Kılınç, "Bir yandan ölüm tehditleri alıyorum bir yandan paylaştığım kişiler 'mahkemeye veriyoruz' diye stroyler atıyor. Diğer yandan kocaları mafyalara arattırıyor ailemi ve beni taciz ediyor. Bence herkes bu dönen oyunları biliyordu fakat paylaşmaya korkuyorlardı. Umarım devlet çabucak el atar, yoksa gençliği baharında bir yerde gasp edilen haklarımızı ararken bir kurşuna gideceğim" ifadelerini kullandı.

10 Ağustos, 1996, Gaziantep doğumlu Alp Kılınç, sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmekte.