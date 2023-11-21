Alp Kılınç kimdir? 2. Sayfa konuğu Alp Kılınç kaç yaşında, nereli? Alp Kılınç biyografisi!

2. Sayfa programının konuğu Alp Kılınç Alp Kılınç oldu. Canlı yayına konuk olan Sosyal Medya Fenomeni Alp Kılınç kimdir, kaç yaşında ve nereli olduğu merak ediliyor. Peki, Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa konuğu Alp Kılınç kimdir? Alp Kılınç kaç yaşında, nereli?

Alp Kılınç Alp Kılınç Müge ve Gülşen'le 2. Sayfa programına konuk oldu. Canlı yayına çıkan Sosyal Medya Fenomeni Alp Kılınç kaç yaşında, kimdir ve nereli olduğu araştırılıyor. 2. Sayfa konuğu Alp Kılınç kimdir? Alp Kılınç Alp Kılınç kaç yaşında, nereli? Alp Kılınç biyografisi! 2. Sayfa konuğu Alp Kılınç kimdir? Alp Kılınç kaç yaşında, nereli? Alp Kılınç biyografisi! Detaylar haberimizdedir…

ALP KILINÇ KİMDİR?

X hesabından yaptığı paylaşımda yaşadıklarından bahseden Alp Kılınç, "Bir yandan ölüm tehditleri alıyorum bir yandan paylaştığım kişiler 'mahkemeye veriyoruz' diye stroyler atıyor. Diğer yandan kocaları mafyalara arattırıyor ailemi ve beni taciz ediyor. Bence herkes bu dönen oyunları biliyordu fakat paylaşmaya korkuyorlardı. Umarım devlet çabucak el atar, yoksa gençliği baharında bir yerde gasp edilen haklarımızı ararken bir kurşuna gideceğim" ifadelerini kullandı.

Alp Kılınç, 10 Ağustos 1996 yılında Gaziantep'te doğdu. Alp Kılınç, sosyal medya paylaşımları ile gündeme gelmekte.