Alp Emeç kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? İYİ Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Alp Emeç'in hayatı ve biyografisi!

İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanlığı Koordinasyon Kurulu Üyesi Alp Emeç'in hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Alp Emeç kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, hangi partili? Alp Emeç ile ilgili detaylar haberimizde...

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Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Alp Emeç geliyor. Peki, Alp Emeç kimdir, aslen nereli, mesleği ne, kaç yaşında, evli mi, milletvekili adayı mı oldu? İşte detaylar...

ALP EMEÇ KİMDİR?

Alp Emeç 14 Mart 2002 İstanbul Sarıyer doğumludur. Alp Emeç, İYİ Parti Gençlik Politikaları Başkanlığı Koordinasyon Kurulu Üyesi'dir. Alp Emeç sosyal medyadan yaptığı paylaşımla 2023 seçimlerinde İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı olacağını açıkladı. Alp Emeç, İstanbul Bilgi Üniversitesi Tarih bölümünde eğitimini sürdürmektedir.

Sosyal medya hesaplarını da aktif olarak kullanan İYİ Parti İstanbul 2. Bölge Milletvekili Aday Adayı Alp Emeç'in Twitter'da 7 bin takipçisi bulunuyor. İnstagram'da ise 1900 takipçisi vardır.