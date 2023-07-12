Spor basının ünlü isimlerinden gazeteci Hakan Gündoğar, Alopeci Universal hastalığı ile mücadele ettiğini duyurdu. Sevenleri ise arama motorlarında Alopeci Universal hastalığı nedir? Alopecia Universalis hastalığı belirtileri nedir? Alopeci Universal hastalığı neden olur, tedavisi var mı? sorularını araştırdı.

Alopeci Universal Hastalığı nedir? Alopeci Universal hastalığı neden olur, tedavisi var mı? soruları merak ediliyor. Ünlü spor muhabiri ve yorumcusu Hakan Gündoğar, Alopeci Universal hastalığına yakalandı. Haberi sosyal medya hesabından veren Gündoğar, saçlarını kazıttığı son halinin fotoğrafını paylaştı. Ardından ise Alopeci Universal hastalığı nedir? Alopeci Universal hastalığı neden olur, tedavisi var mı? soruları gündeme geldi.

ALOPECİ UNİVERSAL HASTALIĞI NEDİR?

Alopesi üniversalis ya da alopesi areata üniversalis, alopesi areatanın bir evresidir. Bu evrede saç, kaşlar ve kirpikler hızlı bir şekilde dökülür. %0,001 (100.000'de 1) oranında rastlanılan hastalığa sahip insanlar arasında en belirginlerinden biri ünlü hakem Pierluigi Collinadır.

ALOPECİ UNİVERSAL HASTALIĞI NEDEN OLUR?

Alopesi üniversalis her yaşta görülebilmekte ve bir tür otobağışıklık olduğuna inanılmaktadır.

ALOPECİ UNİVERSAL HASTALIĞI TEDAVİSİ VAR MI?

Standart bir tedavisi olmamakla beraber, Imiquimod gibi Bağışıklık Düzenleyicilerin (İngilizcesi: Immunomodulator) kullanımını da kapsayan bir dizi tedavi keşfedilmiştir.

Ayrıca, Haziran 2014'te Yale Üniversitesi'nden bilim insanları bir hastaya 2 ay boyunca günde 10 mg Tofacitinib (bir tür romatizma ilacı), sonraki 3 ayda günde 15 mg Tofacitinib vererek tam tedaviyi başardıklarını açıkladılar. Hasta bütün baş bölgesinde, kaşlarda, kirpiklerde ve genital bölgesinde yeniden tüm kıllarına kavuştu.