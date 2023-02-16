Meksika, Kaliforniya gibi bölgeler dahil olmak üzere dünyanın birçok bölgesinde doğal olarak yetişmektedir. Türkiye'de ise daha çok evlerde süs bitkisi olarak yetiştirilir. Aloe veranın binlerce yıldır cilt sorunlarına ve yara iyileşmesine yardımcı olduğu düşünülüyor. Peki, Aloe vera faydaları nelerdir? Aloe vera nasıl kullanılır?

Vücudumuzda saçlarımızdan ayak tırnağımıza kadar sayısız faydası olan aloe vera bitkisinin kullanımı son zamanlarda artmıştır. Peki, Aloe vera faydaları nelerdir? Aloe vera nasıl kullanılır? İşte detaylar haberimizde...

ALOE VERA NEDİR?

Aloe vera, aloe bitkisinin yapraklarından elde edilen bir jel olarak bilinir. Bu jel, yıllardır cildi iyileştirmek ve yumuşatmak için kullanılmaktadır. Alternatif tıpta birçok hastalığın tedavisinde aloe vera bitkisinden yararlanılmıştır. Aloe vera aynı zamanda cilt bozuklukları ve kabızlık da dahil birçok hastalık için kullanılır. Aloe vera, besin olarak tüketilmemektedir. Jel, krem vb. şeklinde formları bulunmaktadır. Aloe vera bitkilerinin yetiştirilmesi ve bakımı kolay olarak yapılabilmektedir.

ALOE VERA BİTKİSİNİN FAYDALARI NELER?

Aloe Vera sindirim sistemini kuvvetlendirir. Mide rahatsızlıklarını en aza indirmektedir. Cilt derisi üzerinde kompres bazlı tedavi unsuru haline gelen bu bitki, yıpranmış hücreleri yenilerken, onarma ve nemlendirme amaçlı da kullanılabilmektedir. Aloe vera yağı veya aloe vera sabunu cilde uygulandığında özellikle kuru ciltlerde sık karşılaşılan dökülme ve kızarıklık sorunlarını iyileştirmeyi sağlar. Yanıklar, deri iltihaplanmaları ve güneş ışınlarının zararlı etkileri sonucu oluşan yanıklar aloe veranın bileşenleri sayesinde tedavi edilmektedir. Kolon kanseri riskini azaltır. Bağırsak hastalıkları tedavisinde kullanılır. Bağırsak mantarlarını giderir. Böbrekleri hastalıklardan koruma etkisine sahip olan aloe veranın vücuttaki enzimleri depolama özelliğine sahip olduğu bilinmektedir. Enfeksiyon oluşumunu engeller. Metabolizmayı hızlandırır. Kana oksijen aşılayan aloe vera bitkisinin iltihap problemlerinde de tedavi edici yapıya sahip olduğu gözlemlenmiştir. Aloe vera akne tedavisinde kullanılır. Güneş yanığına faydalıdır. Antioksidan özelliği sayesinde cilt yanıklarını hızlı şekilde tedavi eder. Cildin yaşlanmasını önler. Aloe vera bitkisi kanser tümörlerinin oluşmasını başlangıç aşamasında engelleyebilir. Kolesterol seviyesini dengede tutar. Kalp damar sağlığına faydalıdır. Kan akışının hızlanmasını sağlayarak damar tıkanıklığını önler. Aloe vera jeli ve sabunu ufak cilt alerjileni tedavi eder. Aloe vera depresyon ve ruhi bozukluklara neden olan sorunları ortadan kaldırabilir. Aloe vera bitkisi radyasyon etkilerini azaltabilir. Aloe veranın mikrop öldürücü özelliği vardır. Vücuda mineral ve vitamin depolar. Diyabete iyi geldiği gözlemlenmiştir. Böcek sokmalarına karşı aloe vera jeli faydalıdır. Aloe vera kremi sivilceleri ortadan kaldırmaya yardımcı olur. Egzama ve sedef hastalığına iyi gelir. Aloe vera bitkisi kaynatılarak içildiğinde astım hastalığının etkisini azaltır. Göz iltihaplarını aloe vera suyu ile hafifletir. Aloe vera jeli veya aloe vera kremi donmadan kaynaklanan doku hasarlarına faydalıdır. Elma ile alındığında aloe vera suyu müshil görevi görür.

ALOE VERA NASIL KULLANILIR?

Yazıda belirtildiği gibi Aloe vera bitkisinin birçok faydası vardır, ancak ağız yoluyla alınması zehirlenmeye, karın kramplarına ve ishale neden olabilir. Her şeyde olduğu gibi Aloe vera kullanımında da aşırıya kaçmamak gerekir. Ayrıca içilen Aloe vera suyu kalp hastalığı ilaçlarının, idrar söktürücülerin ve potasyum tedavisinde kullanılan ilaçların emilimini azaltabilir ve istenmeyen olumsuz sonuçlara neden olabilir.

Ağız yoluyla kullanımı sakıncalı olabilse de, direkt cilde uygulanması genellikle ciddi yan etkilere neden olmaz. Aloe veranın özellikle jel kısmının nanoteknoloji ve geliştirilmiş yöntemler kullanılarak; yara pansuman malzemelerinin, kumaşların, antibakteriyel özellikli ürünlerin ve kişisel bakım ürünlerinin içeriğine eklenmesi ile bu bitkiden çok kapsamlı olarak faydalanmak mümkündür. Siz de özellikle cilt yaraları için doktoronuza danışmak koşuluyla kullanabilirsiniz.

ALOE VERA SUYUNUN BESİN DEĞERLERİ NELER?

Aloe vera suyu, bağışıklık sistemini etkileyen maddelerle savaşmaya yardımcı olan zengin bir antioksidan kaynağıdır. Bu durum vücuttaki stresi azaltarak, diyabet, kalp hastalığı ve hatta kanser gibi kronik durumların riskini azaltmada etkili olmaktadır. Aloe vera suyunun besin değerleri şu şekilde sıralanabilir:

C vitamini

A vitamini

E vitamini

Beta karoten

Folik asit

Kalsiyum

Magnezyum

Aloe vera suyu, sinir ve kas kullanımı için hayati bir besin olan yüksek düzeyde magnezyum içermektedir. Magnezyum, kan basıncını düzenleyenler de dahil olmak üzere 300'den fazla farklı enzim reaksiyonuyla vücuda yardımcı olmaktadır.

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