Almula Merter Churm kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne, evli mi? Almula Merter Churm'un hayatı ve biyografisi!

Haberler.com'a konuk olan Almula Merter Churm'un hayatı, kariyeri ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Almula Merter Churm kimdir, kaç yaşında, doğum tarihi kaç, aslen nereli, evli mi? Almula Merter Churm ile ilgili detaylar yazımızda...

Vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında Almula Merter Churm geliyor. Oyuncu, Yazar ve Yapımcı Almula Merter Churm, Haber Bahane programında Gökay Kalaycıoğlu'nun konuğu oldu. Peki, Almula Merter Churm kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Almula Merter Churm'un hayatı ve biyografisi nedir? İşte detaylar...

ALMULA MERTER CHURM KİMDİR?

Almula Merter Churm oyuncu, yazar ve yapımcıdır.

Almula Merter, 1966 yılında Ankara'da dünyaya geldi. Tiyatro sanatçısı Ferdi Merter'in kızı olan Almula Merter, 1982 ile 1984 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi'nde sosyoloji ve psikoloji eğitimi aldıktan sonra 1984 ile 1988 yılları arasında Ankara Devlet Konservatuarı, Tiyatro Bölümü'nü tamamladı.

Almula Merter, Tiyatro Eğitimi'nin ardından Devlet Tiyatrolarında oyuncu olarak çalışmaya başladı. 1990 yılında İtalya Roma'ya giderek Spazio Müzik Okulunda modern dans, sahne tasarımı, ses ve vücut dili eğitimi ve Alexander tekniği ile İngiltere'de de oyunculuk tekniği, psikodrama eğitimi aldı. Amerika'da oyunculuk ve reji eğitimi aldı. 1976 yılından bu yana dublaj yapıp, çeşitli dizilerde rol aldı. Ayrıca TRT, Kanal 6 ve HBB TV de sunuculuk yaptı. Müjdat Gezen Sanat Okulunda ve Yedi Tepe Üniversitesinde öğretim görevlisi oldu.

Yazar Eve Ensler tarafından yazılan 'Vajina Monologları' adlı oyunu 2003 yılında Almula Merter yönetmen olarak sahneledi. 2004 yılında, Ferdi Merter'le birlikte Çığır Sahneyi kurdu. 2007 yılında Bulgaristan'da müzikal oyun sahneledi. 2008 yılında Türkiye'nin ünlü kadınlarıyla cinsellik hakkında yapılan röportajların yer aldığı "Aslında Erkek Diye Birşey Yok" adlı kitabı yazdı. 2011 yılında Londra'ya taşındı. Londra'daki okullarda drama dersi veriyor ve Cosmopolitan-Trend-Dishy-Society dergilerinde yazıları çıkıyor.

Almula Merter, 3 Mart 2014 tarihinde üniversite yöneticisi İngiliz Robert Churm ile Londra Methodist Kilisesi'nde evlendi. Daha sonra Almula Merter ve eşi, iki İngiliz kardeşi evlat edindiler.

21 Mart 2023 tarihinde Haberler.com Youtube kanalına konuk olmuştur. Programı Haberler.com Youtube kanalı üzerinden veya aşağıdan izleyebilirsiniz:

ALMULA MERTER'İN OYNADIĞI DİZİLER VE FİLMLER

2010 - Sevgililer Günü (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2009 - 40 (Yıldız) (Sinema Filmi)

2008 - Küçük Denzkızı Ponyo (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2008 - Boleyn Kızı (Türkçe Seslendirme) (Sinema Filmi)

2005 - Acı Hayat (TV Dzs)

2000 - 3. Göz (Türkçe Seslendrme) (Sinema Filmi)

1997 - İlişkiler (Nihal) (TV Dizisi)

1997 - Del Dvane (Ceyda) (TV Dizisi)

1996 - Tatlı Kaçıklar (Alev) (TV Dizisi)

1995 - Çiçek Taksi (Şermin) (TV Dizisi)

1995 - Süper Yıldız (Gonca) (TV Dizisi)

1995 - Palavra Aşklar (TV Dizisi)

1992 - Kurşun Adres Sormaz (Sinema Filmi)

1989 - Şeytanın Kurbanları (TV Dizisi)

- Yurttaş Kane (Türkçe Seslendrme) (Sinema Filmi)

Kitapları :