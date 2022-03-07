Almanyalı Yarim nerede çekildi? Almanyalı Yarim filmi oyuncuları ve konusu ne?
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ALMANYALI YARİM NEREDE ÇEKİLDİ?
Almanyalı Yarim filmi, 1974 yılının Kasım ayında vizyona girmiştir. Almanyalı Yarim filminin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirilmiştir.
ALMANYALI YARİM FİLMİ OYUNCULARI?
- Filiz Akın
- Kadir İnanır
- Atıf Kaptan
- Mualla Fırat
- Sami Hazinses
- Hüseyin Zan
- Mahmure Handan
- Nubar Terziyan
- Kayhan Yıldızoğlu
- Turgut Boralı
- İlhan Hemşeri