Almanyalı Yarim filiminin konusu nedir? Almanyalı Yarim filiminin oyuncuları kimlerdir? Almanyalı Yarim Filimi hangi kanaldan yayınlanacak?

Başrollerinde Filiz Akın ve Kadir İnanır yer aldığı Almanyalı Yarim filmi yeniden izleyicileriyle buluşmaya hazırlanıyor. Romantik-Dram türündeki filmin ayrıntıları izleyiciler tarafından merak ediliyor. Peki, Almanyalı Yarim Filiminin oyuncuları kimlerdir? Almanyalı Yarim filimi nerde çekildi? Almanyalı Yarim Filiminin konusu nedir? Almanyalı Yarim Filimi hangi kanaldan yayınlanacak? İşte konu hakkında tüm merak edilenler...

Almanyalı Yarim, yönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı 1974 yapımı Türk filmidir. Başrollerinde Filiz Akın ve Kadir İnanır oynamıştır. Film, 1974 yılının Kasım ayında vizyona girmiştir. Peki, Almanyalı Yarim Filiminin oyuncuları kimlerdir? Almanyalı Yarim filimi nerde çekildi? Almanyalı Yarim filiminin konusu nedir? Detaylar haberimizde...

ALMANYALI YARİM FİLİMİNİN KONUSU NEDİR?

Murat (Kadir İnanır) Almanya da çalışan bir fabrika işçisidir. Maria ise (Filiz Akın) zengin bir Alman işadamının kızıdır. Bir gün hafif bir trafik kazası sonucu Murat ve Maria tanışır. Aynı günün akşamı Murat iş arkadaşlarıyla gittiği bir barda Maria ile karşılaşır. Sudan bir nedenle barda çıkan kavga sonucu Murat ve arkadaşları tutuklanır. Ama ertesi gün Maria'nın tanıklık etmesiyle kurtulurlar. Bu alçakgönüllü, dürüst ve güzel Alman kızı Murat'ı derinden etkilemiştir. Maria'nın duyguları da Murat'ınkinden farklı değildir. İki genç arasında duygusal bir ilişki başlar.

ALMANYALI YARİM FİLİMİ NEREDE ÇEKİLDİ?

Almanyalı Yarim filmi, 1974 yılının Kasım ayında vizyona girmiştir. Almanyalı Yarim filminin çekimleri İstanbul'un farklı semtlerinde gerçekleştirilmiştir.

ALMANYALI YARİM FİLİM HANGİ KANLDAN YAYINLANACAK?

Başrollerinde Filiz Akın ve Kadir İnanır oynayanyönetmenliğini Orhan Aksoy'un yaptığı 1974 yapımı Türk filmi Almanyalı Yarim bu akşam saat 22.30 da 360TV de izleyicisiyle buluşacak.

ALMANYALI YARİM FİLMİ OYUNCULARI KİMLER?