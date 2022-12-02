Almanya yılda 400 bin yabancı işçi alımı için hazırlıklara başladı. Ardından, Almanya'ya işçi başvurusu nereden yapılır ve Almanya işçi başvuru şartları nedir, maaş ne kadar olduğu gündeme geliyor. İşkur Almanya'ya işçi gönderiyor mu ve Almanya'ya işçi başvurusu nereden yapıldığı araştırılıyor. Peki, Almanya'ya işçi başvurusu nereden yapılır? Almanya işçi başvuru şartları nedir, maaş ne kadar? İşkur Almanya'ya işçi gönderiyor mu?

7 milyon işçi açığının bulunduğu tahmin edilen Almanya, AB dışı ülkelerden ve özellikle Türkiye'den alacağı işçiler için kolaylık da sağlayacak. Almanya'ya işçi başvurusu nereden yapılır ve Almanya işçi başvuru şartları nedir, maaş ne kadar olduğu vatandaşlar tarafından araştırılıyor. İşkur Almanya'ya işçi gönderiyor mu ve Almanya'ya işçi başvurusu nereden yapılır merak ediliyor. Almanya'ya işçi başvurusu nereden yapılır? Almanya işçi başvuru şartları nedir, maaş ne kadar? İşkur Almanya'ya işçi gönderiyor mu? Detaylar haberimizdedir…

ALMANYA'YA İŞÇİ BAŞVURUSU NEREDEN YAPILIR?

Almanya'da iş piyasasının talepleri doğrultusunda kapılar açılıyor. Alınan yeni kararla birlikte yılda 400 bin yabancı işçi alınacak ve vize işlemleri kolaylaştırılacak.

"İş aramaya gidiyorum" diyenlerin "Şans Kartı" ile ülkeye gidebileceği ve bunun için ise herhangi bir diploma şartı olmadığı açıklandı.

ALMANYA İŞÇİ BAŞVURU ŞARTLARI NEDİR?

Tek şart belli bir seviyeye kadar Almanca bilmek, iki yıllık iş tecrübesi, uygun yaş ve Almanya'ya uyum sağlayabileceğini göstermek. Bunun için bir puanlama sistemi olacak ve kişi kısa sürede vizesini alacak. İşçiler AB dışı ülkelerden ve özellikle Türkiye'den alınacak.

Alman hükümetinin yeni kanun tasarısı hazırlandı ve ocak sonunda yürürlüğe girmesi bekleniyor. Belirlenen işi yapma potansiyeli olanlar, elinde ustalık diploması olanlar, kalfalık belgesi olanlar bile "İş aramak için Şans Kartı" ile Almanya'ya gelebilecek. Üst düzey eğitimli çalışanların, diploma ya da benzeri belge denklikleri daha da kolaylaşacak.

HANGİ MESLEK GRUPLARI ALINACAK?

Doktorlar, mühendisler, iyi bir eğitimi olan ve dil bilen öğretmenler, sağlık sektöründen diğer elemanlar kolaylıkla gelebilecek. Bunun yanı sıra şu ana kadar kapıların açılmadığı yeni alanlar da var. Haberglobal'de yer alan habere göre hizmet sektörü, oteller, lojistik firmaları, paket servisler, garsonlar, restoranlar, inşaat sektörü Türkiye'den istediği elemanı getirebilecek.