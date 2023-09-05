Almanya Uluslararası Otomobil Fuarı'nda Çinli Otomobil Üreticileri Öne Çıkıyor

Dünyanın en büyük otomobil fuarlarından biri olan Almanya Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA Mobility), Çinli otomobil üreticilerinin yoğun katılımıyla başladı. Fuar, bağlantılı mobiliteyi deneyimlemek amacıyla düzenleniyor. Çinli şirketler, Avrupa'daki ortaklar ve müşteriler için yeni şans ve seçenekler sunuyor. Ayrıca, Çin'in elektrikli araç bataryası üreticisi CATL, süper hızlı şarj sağlayan yeni bir batarya modelini tanıttı.

1. BYD'nin Almanya Uluslararası Otomobil Fuarı'ndaki sergi alanından çeşitli görüntüler

Dünyanın en büyük otomobil fuarlarından biri olan Almanya Uluslararası Otomobil Fuarı (IAA Mobility), Salı günü Münih'te resmen başladı. Fuara en fazla sayıda katılımcı, ev sahibi Almanya ile Çin'den geldi.

Etkinliğin resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre Çin, Almanya'nın ardından yaklaşık 70 şirketle fuarda en fazla katılımcıya sahip ülke konumunda bulunuyor.

Fuar bu yıl "Bağlantılı Mobiliteyi Deneyimleyin" sloganıyla düzenleniyor. Çinli otomobil üreticileri fuarda Avrupa'daki yerel ortaklar ve müşteriler için daha fazla şans ve seçenek sunuyor.

"Grubumuz Avrupa'da ilk tam donanımlı araç fabrikamızı kurmayı düşünüyor. Ayrıca yer seçme sürecindeyiz. Bu yıl içinde fabrikayı nerede kuracağımıza karar vereceğiz."

Çin'in elektrikli araç bataryası üreticisi Contemporary Amperex Technology Limited Şirketi (CATL), "10 dakikalık şarjla 400 kilometre sürüş menzili sunabilen süper hızlı şarj" sağlayan "Shenxing" adlı yeni lityum demir fosfat bataryasını tanıttı.

"Avrupalı otomobil şirketleri de daha rekabetçi olmak istiyor. Yeni enerji sektöründe, teknolojik gelişmelerin en hızlı yaratıcısı olmayabilirler. Dolayısıyla onlara bu tür ürünler sunduğumuzu görmekten mutlu oluyorlar. Bu her iki taraf için de faydalı."

Otomotiv tedarik sektörünün gizli şampiyonu olan ZF Group, Çin'de üç fabrika ve dört Ar-Ge merkezi açtı ve ülkedeki varlığını her geçen gün artırıyor.

"Çin, inovasyon odaklı olması bakımından bizim için son derece ilginç bir pazar. Sanırım bu durum iki unsura dayanıyor. Birincisi, müşterilerin yaş ortalaması Almanya ya da Kuzey Amerika gibi diğer yerleşik pazarlardakinden çok daha genç. İkinci unsur ise Çinli tüketicilerin yeniliklere çok açık olması ve bunun da pazarı yenilik odaklı bir pazar haline getirmesi. İşte bu nedenle Çin'deki en son yenilikleri onlara sunmaktan ve bunları Çinli meslektaşlarımızla birlikte geliştirmekten büyük keyif alıyoruz. Çünkü onlar pazara yakınlar ve müşteri ihtiyaçlarını anlıyorlar. Biz de bu şekilde inovasyonu teşvik ediyoruz."

Xinhua Haber Ajansı muhabirleri Münih'ten bildiriyor. (XHTV)